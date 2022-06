CoMA anuncia line-up completo. Confira!

Nomes como Jovem Dionísio, Gaby Amarantos e Rico Dalasam foram revelados hoje

O Festival CoMA anunciou nesta quarta-feira (22) o line-up completo do evento que ocorre de 4 a 7 de agosto deste ano.

No dia 6 de agosto, Gaby Amarantos, Menores Atos e Glau Tavares se unem aos já confirmados ÀTTØØXXÁ com participação de Carlinhos Brown, Urias, Don L, Tasha & Tracie, Vitor Ramil, Luísa e os Alquimistas, entre outros; enquanto Jovem Dionísio, Braza e Rico Dalasam reforçam a escalação do dia 7 de agosto, mesma data em que se apresentam: Gal Costa, Samba Urgente com participação de Leci Brandão, ÀVUÀ, Bela Desejo e Lamparina.

Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

O CoMA está de volta após dois anos. Nos dias 4 e 5 de agosto, acontece a sua Conferência, que reúne especialistas de várias áreas do mercado da música e da arte. Já nos dias 6 e 7 de agosto, ele ergue a sua estrutura no gramado do Centro Cultural Ibero-americano (antiga Funarte), onde nomes relevantes da música brasileira se apresentam, além de artistas com a carreira em construção.

A edição deste ano terá cinco palcos, sendo três deles montados no gramado da antiga Funarte: Palco Norte, Palco Sul e Palco Conexões. Também serão usadas as estruturas do Clube do Choro e do Planetário.

Além dos nomes nacionais anunciados hoje, outras novidades internacionais somam à programação- Trata-se de Ammoye, musicista de reggae nascida na Jamaica e radicada no Canadá desde a adolescência — indicada cinco vezes ao Prêmio Juno de Gravação de Reggae do Ano —; da cantora e compositora argentina Viento de Oriente, que lançou, recentemente, o single “Temperamento”; de Piece The Nena, que é um trio ‘eletroperformático’ experimental também da Argentina; e o projeto Killabeatmaker, do artista Hilder Brando, de música étnica e futurista, baseado em Medellín, na Colômbia.

Para finalizar, o CoMA tem um Cortejo Final, no qual uma banda de metais instaura um clima de bloquinho, fazendo a dispersão do público com as melhores memórias de experiência proporcionada ao longo desses dias.

Confira o line-up completo:

4 e 5 de agosto – Conferência:

Karen Allen – “Twitch for Musicians” (EUA)

Steve Stewart – ex-manager do Stone Temple Pilots (EUA)

Cherie Hu – portal Water & Music (EUA)

Martin Giraldo – estrategista digital

Eduardo Sabbagh – Breve Festival (MG)

Felipe Grajales – Altavoz (COL)

Carol de Amar – Festival Sarará (MG)

Téo Ruiz – Feira Internacional de Música do Sul (FIMS-PR)

Raína Biriba – AFROPUNK (BA)

Carlos Taran – Music Tour (RJ)

6 de agosto, sábado

Gaby Amarantos

ÀTTØØXXÁ part Carlinhos Brown

Urias

Don L

Tasha e Tracie

‘akhi huna

VITOR RAMIL

MC Marechal

Maglore

Luísa e os Alquimistas

Menores Atos

Glau Tavares

Chinelo de Couro

Kirá part Asú

Anna Moura (DF)

Pedro Alex part Bell Lins (DF)

Ammoye (CAN)

Sellva (DF)

Lubardino (DF)

Viento de Oriente (ARG)

Puta Romântica (DF)

7 de agosto, domingo

Braza

Rico Dalasam

Jovem Dionísio

Gal Costa

Samba Urgente part Leci Brandão

Lamparina

Martinha do Coco

Puro Suco

Bala Desejo

Kel & Margaridas

Zé Krishna e Amigos Eternos

AVUÀ

Jean Tassy

Paula Torelly & Pina

Flor Furacão (DF)

Bolhazul (DF)

Duo Palco-céu (DF)

Orquestra Quadrafônica (DF)

Killabeatmaker (COL)

TRP.P (CAN)

Piece The Nena (ARG)