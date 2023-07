Com entrada gratuita, Arraiá da Enap acontece nesta sexta-feira (28)

Programação prevê barraquinhas de comidas, bebidas típicas, brincadeiras, espaço kids, atrações musicais e venda de produtos típicos das festas juninas/julinas

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) realiza, nesta sexta-feira (28), o Arraiá da Enap, tradicional festa junina do órgão. O evento começa a partir das 17h e é gratuito e aberto à comunidade.

A programação prevê barraquinhas de comidas, bebidas típicas, brincadeiras, espaço kids, atrações musicais e venda de produtos de festas juninas/julinas. Quem vai comandar a pista de dança é o DJ Frajola e a banda do Márcio Flávio.

O espaço para as crianças contará com cinco brinquedos infláveis para uso gratuito: touro mecânico, corrida com obstáculos, guerra de cotonete, piscina de bolinhas baby e cama elástica.

O evento é patrocinado pela Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento (Assecor), Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz), Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e pela Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (Cetefe).

Serviço:

Arraiá da Enap

Dia: 28 de julho de 2023, sexta-feira

Horário: 17h às 23h

Local: Enap – SPO Área especial 2-A – Asa Sul, Brasília – DF, 70610-900

Entrada franca e classificação indicativa livre