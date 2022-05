Com entrada gratuita, Águas Claras recebe edição inédita do Beba do Quadrado

Com mais de 150 opções de cervejas artesanais, shows de artistas da cidade e gastronomia, feira acontece nos dias 28 e 29 de maio na Rua do Lazer

Águas Claras recebe, pela primeira vez, entre os dias 28 e 29 de maio, o maior festival de cervejas artesanais: o Beba do Quadrado. Para esta edição, a feira conta com mais de 20 cervejarias do Distrito Federal e aproximadamente 150 opções diversificadas de chopes especiais, além de uma programação musical com bandas locais, área gastronômica e espaço kids.

Durante os dois dias de evento, o público poderá comprar e provar rótulos das marcas: Ayres, Brassaria, Brother Brew, Corina, Cruls, Corrupta, Dourado, Julius, Kombeer, Órbita, Quatro Poderes, Vaidee Beer, Hop Capital, Madstein, Bezy, Dona Maria, Biomma e Brassaria 473.

Para acompanhar as bebidas, as comidas ficam por conta do estreante Geléia Burger e de Jackson Pepper, Flow Kombucha, Don Vitorio BBQ, Acarajé & Cia, Zacca BBQ e Churros do Tio.

Os suculentos e famosos hambúrgueres do FoodTruck do Geléia são uma boa pedida para comer, como o Original Burger (a partir de R$ 34): delicioso blend de fraldinha e costela (160g), queijo cheddar, cebola caramelizada, bacon crispy, maionese caseira e pão australiano artesanal; e o Monumental Burger (a partir de R$ 34): blend de fraldinha e costela de 160g, queijo cheddar, cebola roxa grelhada, bacon crispy, tomate fresco, maionese caseira e pão branco artesanal.

Outras saborosas opções são a maminha defumada (R$45) e a galinhada (R$20), do Zacca BBQ. O comensal poderá degustar também um cupim defumado por 12 horas (R$ 40); ancho na parrilla (R$ 40), pão de alho (R$ 10) e queijo coalho (R$ 15), ambos preparados na parrilla, da Don Victorio BBQ.

Música

Agitando o público, a música fica por conta de artistas locais, que trazem no repertório o bom e eletrizante rock n’ roll. As atrações são Trio Magnata, Marcelo Pesper Trio, Lakombi, Bullets, Line e Black Shirts.

Confira a programação completa:

Sábado (28 de maio)

14h40 – Trio Magnata (Rock nacional e internacional)

18h – Marcelo Pesper trio (Classic rock e flashback)

20h – In Flames (Stone temple pilots)

Domingo (29 de maio)

13h – Trio Magnata (Rock nacional e internacionall)

15h30 – Lakombi

16h40 – Bullets (Creed tributo)

17h40 – Line

19h30 – Black Shirts

Aplicativo Beba do Quadrado

Neste ano, com o intuito de melhorar a experiência do público e agilizar o atendimento, as compras serão feitas via aplicativo “Beba do Quadrado”. Com ele, os visitantes poderão fazer os pagamentos, consultar o cardápio e conferir a agenda futura da feira. As transações feitas pelo app são geridas pela multinacional Ebanx, que é responsável pelo processamento do Spotify, AliExpress, PlayStation, Airbnb, Uber, Shopee e milhares de outras multinacionais.

Beba do Quadrado – Feira de Cervejas Artesanais

Local: Rua do Lazer ( Entre Av. Paineiras e Av. Águas Claras) – Águas Claras/DF

Data: 28 de maio e 29 de maio de 2022

Horário: 11h às 22h

Entrada gratuita