Com caravana literária, FeLiB Itinerante antecipa 36ª Feira do Livro de Brasília

Ação com foco na Escola Mais Leitora, criada para estimular à leitura junto a estudantes, percorre regionais de ensino de 23 a 27 de maio

A 36ª Feira do Livro de Brasília (FeLiB) acontece de 17 a 26 de junho, no Complexo Cultural da República, na Esplanada dos Ministérios. Mas antes das portas da cidade da leitura serem abertas ao público, a programação da edição que celebra os 40 anos de criação do evento se inicia com a FeLiB Itinerante, ação que percorrerá de 23 a 27 de maio, escolas da Rede Pública de Ensino com o objetivo de estimular a leitura direcionada, ampliar o acesso aos livros e facilitar a recepção da produção literária local, especialmente junto a estudantes da educação infantil e fundamental. Na passagem da caravana literária, uma iniciativa da organização da Feira do Livro de Brasília com apoio da Secretaria de Educação do Distrito Federal, serão, também, doados livros para o acervo das escolas participantes.

A FeLiB Itinerante tem início nesta segunda-feira, dia 23/05/2022, no CRE – Núcleo Bandeirante (Unidade Escolar CAIC JK), com a apresentação, às 10h, da contadora de histórias Ãngela Barcelos Café com a autora Ana Neila com as obras: “O Caso da Caçarola Amarela” (Editora Elementar), “O Canto do Passarinho” (Editora Mais Amigos) e “Davi Sabe Muitas Coisas” (Editora Canguru). A abertura oficial está marcada para às 9h30.

O convite antecipado dos escritores infantis aos estudantes da rede pública da educação infantil e fundamental para a FeLiB acontece em oito Regiões Adminitrativas do DF, como Brazlândia, Taguatinga e Ceilândia. Para Aldanei Menegaz, curadora educativa da Feira do Livro de Brasília, a ação itinerante é importante para despertar o prazer da leitura.

Foto/Reprodução

“É um momento de fruição, apresentação da obra do autor de forma lúdica, buscando o encantamento a partir da narração oral das obras literárias.”, observa.

Para Thailisa Katiele Batista de Oliveira, à frente da Gerência das Políticas de Leitura, do Livro e das Bibliotecas da Secretaria de Educação do DF, a ação tem por objetivo abordar as diferentes situações de leitura, visando o desenvolvimento de habilidades linguísticas, interpretativas, de raciocínio, concentração e criatividade dos nossos estudantes corroborando assim na formação de novos leitores.

“Esses projetos, em consonância com as legislações nacionais e locais, fortalecem ações voltadas para democratização do acesso ao livro e a leitura. Ser um agente facilitador, mediador do acesso ao livro é mostrar para cada cidadão/estudante que esta prática faz parte do seu meio. O objetivo é levá-los (estudantes) ao encontro do livro. “Para cada livro, seu leitor, para cada leitor, seu livro.” Além de ser um agente multiplicador e oportunizar esse caminho de acesso ao livro.”, afirma a gerente de Políticas de Leitura, do Livro e das Bibliotecas da Secretaria de Educação do DF.

Durante os 10 dias de realização da FeLiB, regionais de ensino da rede pública do Distrito Federal visitarão in loco o evento e participarão de diversas atitividades. Serão disponibilizados 14 ônibus para levar mais de mil alunos para visitar a feira por turno (matutino e vespertino) de segunda a sexta-feira. A grande novidade é que os estudantes do Ensino Médio e da EJA (Educação de Jovens e Adultos) também estarão nesta 36ª edição, com visitas às terças e quintas no período noturno como parte da ação “Escola mais leitora”, proposta pela organização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto/Reprodução

Serviço

36ª Feira do Livro de Brasília – FeLiB

Quando: de 17 a 26 de junho de 2022

Onde: Complexo Cultural da República (Esplanada dos Ministérios)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entrada: gratuita

Classificação indicativa: livre