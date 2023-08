Com Bruninho e Davi, festa Bessy promete nove horas de open bar

Bruninho &b Davi e Doze por Oito são as atrações já confirmadas. Ingressos já estão disponíveis a partir de R$ 153 + taxas

No próximo dia 2 de setembro, a Prainha da Asbac (orla do Lago Paranoá) receberá a primeira edição da festa Bessy. Promovido pela Bem Dito Produções, o evento promete nove horas de full open bar, com bebidas como whisky, gin, vodka, cerveja, entre outras.

As atrações musicais já confirmadas são a dupla sertaneja Bruninho & Davi e o grupo de pagode Doze por Oito. Outros artistas devem ser anunciados até a data da festa, que começa às 15h.

Bares consagrados do Plano Piloto, como Deboche, Pipa e Oficina, terão estandes na Bessy. Os ingressos já estão disponíveis a partir de R$ 153 + taxas no site Ingresse.

“É a primeira edição da festa, mas o lifestyle de Bessy já está instaurado em nós. Fazer uma festa com nove horas de open bar, curtir desde um pagodinho e sertanejo até um funk e eletrônico vem para atender às demandas do público”, comenta o gerente de marketing da Bem Dito, Rômulo Andrade. “E o melhor: começa cedo, então, dá para aproveitar muito o sabadão e não desperdiçar o domingo na cama”, completa.

Serviço:

Bessy

Data: 2 de setembro

Horário: a partir das 15h

Ingressos a partir de R$ 153 + taxas no site Ingresse

Não indicado para menores de 18 anos

Mais informações: @soubessy