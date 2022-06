Coletivo Bege Crew se apresenta no Velvet Pub

O grupo de DJs LGBTQIAP+ levará os Beats eletrônicos para o bar-boate hoje (3), a partir das 21h. Ingressos a partir de R$20

Os fãs de música eletrônica já têm um programão para a sexta-feira. O Coletivo Bege Crew se apresenta hoje (3) no Velvet Pub hoje. Nascido em 2019, o grupo se destaca nas noites de Brasília por passear entre várias vertentes da música eletrônica, buscando criar uma experiência completa para quem está na pista. Do House ao techno, dos hits aos novos lançamentos.

O Bege CW é composto por DJs LGBTQIAP+, sendo totalmente contra qualquer forma de discriminação e intolerância. A palavra de ordem é ser livre para danças e se expressar como quiser.

O line-up de hoje promete o melhor da eletrônica. DJs Asumihara e Flávio Simões com Rafael Coelho fazem a pista fritar com house e techno. Mozambeatz e DJ Poto levam o melodic com tech aos presentes. As apresentações começam às 21h. O ingresso antecipado sai por R$20 no site do Sympla.

Serviço:

Bege Crew no Velvet Pub

Local: CLN 102, Lojas 28/32 – Asa Norte – DF

Horário: Hoje, 3 de junho, a partir das 21h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ingressos: A partir de R$20 antecipado no Sympla; R$30 na entrada

https://www.sympla.com.br/evento/sexta-eletronica-com-bege-cw/1599242