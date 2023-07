Coletivo Antônia estreia filme VOA com atividade no Educativo do CCBB Brasília

Duas únicas apresentações neste sábado (8), com entrada franca

O CCBB Educativo recebe o Coletivo Antônia para a exibição de estreia do filme VOA. Voltado para bebês e crianças de até 5 anos de idade, a sessão especial de cinema mistura também a arte do teatro e da contação de história, no sábado, 8 de julho, às 10h e às 14h.

Valendo-se da técnica do stop motion, animação que utiliza a fotografia para criar a ilusão de movimento, o filme VOA trata das idas e vindas de um pássaro viajante e propõe um caminho de sutilezas e sentidos, abordando a cumplicidade, saudade e liberdade. A animação transgride as noções tradicionais de tempo, de espaço e de amor. O filme, que possui 7 minutos, é inspirado no espetáculo teatral homônimo do Coletivo Antônia, companhia brasiliense que desde 2009 investiga as poéticas cênicas para a primeira infância.

Após a exibição, o Coletivo propõe uma mediação artística com as crianças e adultos, com o objetivo de potencializar o campo das experiências estéticas. Com práticas de dobraduras de papel, a mediação conduz a uma atividade de imersão no universo do filme, instalando um tempo-espaço poético a partir dos objetos e materiais utilizados na confecção do cenário da obra VOA.

Serviço:

Programa Educativo do Centro Cultural Banco do Brasil

Centro Cultural Banco do Brasil – Distrito Federal

Endereço: SCES Trecho 02 Lote 22, Brasília – DF

Consulte a programação em www.bb.com.br/cultura ou https://ccbb.com.br/brasilia/ccbb-educativo/

Classificação indicativa: livre