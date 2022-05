Colégio Objetivo DF promove 18ª festa das tradições e traz como protagonista histórias de vidas brasileiras

A festa anual promovida pela escola brasiliense retoma ao presencial após dois anos de pandemia e já está com ingressos à venda

Juscelino Kubitschek, Mario Quintana, Cora Coralina, Alceu Valença, Elba Ramalho, Luiz Gonzaga, Manoel de Barros e José Veríssimo, são alguns dos nomes importantes que serão resgatados e homenageados na 18ª edição da Festa das Tradições, nos dias 04 e 05 de junho (sábado e domingo). Organizada anualmente pelo Colégio Objetivo DF, a edição traz como tema: “Biografias Brasileiras”, com nomes que ajudaram a construir a história e cultura brasileira, seja no mundo da música, da literatura e da política.

A festa faz parte de uma profunda pesquisa feita pelos próprios alunos da instituição, onde passam a conhecer as suas histórias desde o nascimento até se tornarem quem foram ou são. Dentro disso, a região do nascimento dessas figuras históricas será homenageada, assim como o estilo de vida, seus gostos musicais e vestimentas. “Este trabalho pedagógico estimula os alunos a conhecer a história do próprio povo brasileiro, além de inspirar essa nova geração”, explica a gerente de projetos do Colégio Objetivo DF, Karoline Cardeal.

Os visitantes da festa estarão imersos em trabalhos pedagógicos, comidas típicas e apresentações musicais dos alunos. O diferencial deste ano será o local, no Arena BRB Mané Garrincha – Areninha, com atrações dos alunos das unidades do Guará, Asa Norte, Samambaia, Jardim Botânico, Ceilândia, Águas Claras, Taguatinga e Vicente Pires. A classificação é livre, alunos do Colégio Objetivo DF e crianças até 6 anos não pagam.

Pensando na segurança e melhor conforto dos convidados, a estrutura do evento contará com três palcos independentes, além de uma pista para apresentação das quadrilhas e espaço de alimentação. Os ingressos já estão à venda, a partir de R$ 10 . “Estamos muito felizes que, após dois anos, realizando a nossa festa das tradições de modo remoto, retornaremos, no ano de 2022, com a festividade presencial”, comemora a gerente de projetos do colégio. É obrigatório a comprovação das duas doses da vacina contra o covid-19.

Serviço

18ª Festa das Tradições

Onde: Arena BRB Mané Garrincha – Areninha

Quando: 04 e 05 de junho de 2022

Os ingressos serão comercializados pelos links :

04/06 https://www.sympla.com.br/dia-04-18-festa-das-tradicoes—biografias-brasileiras__1550773

05/06 https://www.sympla.com.br/dia-05-18-festa-das-tradicoes—biografias-brasileiras__1550976