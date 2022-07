CMW 2022: Segunda semana reúne clássicos do rock nacional e ações de inclusão

Público circulante dos primeiros quatro dias de festival superou o do mesmo período da edição anterior. Programação do palco principal retorna em grande estilo de quinta (28) a sábado (30)

Tudo pronto para iniciar a segunda fase de atrações musicais que irão abrilhantar o palco principal da 17ª edição do Capital Moto Week. A Cidade do Motociclista será cenário para shows do Detonautas e Dead Fish (28/7), Os Paralamas do Sucesso (29) e Capital Inicial (30). As headliners devem dar continuidade ao sucesso estrondoso dos primeiros quatro dias do festival, quando foi alcançado o público circulante de aproximadamente 290 mil pessoas no Parque de Exposições da Granja do Torto. Um aumento de 15% ao comparar o mesmo período da última edição, em 2019.

Mais de 800 mil pessoas de público circulante de diversos países, além de 300 mil motos, deverão passar nos 10 dias de programação do festival. A retomada do CMW começou no dia 21 de julho e já é considerada a mais impactante em termos de números e de ativações. Com mais de 70 shows na programação, a arena de show reuniu clássicos dos Raimundos, da Pitty, do Biquíni Cavadão e da banda Blitz. A cantora Dani Firme, da banda Rock Beats, e o Digão, do Raimundos, são os embaixadores do CMW 2022.

A programação musical está memorável e sempre pensando na inclusão e participação de todos os públicos. “Todos os shows principais terão intérpretes de libras e espaços pensados para garantir mobilidade das pessoas com deficiência”, destaca Juliana Jacinto, organizadora do CMW. “Liberdade, espírito e tradição são palavras que traduzem o nosso festival, e faz tempo que queremos unir no palco bandas e estilos diferentes para realizarem apresentações únicas e que só poderão ser vistas aqui”, revela Pedro Affonso Franco, também organizador.

Além dos shows principais, os quatro palcos espalhados nos 250 mil m² – espaço equivalentes a 25 Maracanãs – tem recebido dezenas de nomes da cena do rock local e nacional que têm dominado os palcos temáticos Saloon, Moto Bar e Lady Bikers.

A montagem do maior palco de rock do Centro-oeste com uma caveira de meia tonelada no topo e a criação de novos espaços dentro do festival estão entre as principais novidades de 2022, que conta ainda com cinema ao ar livre, parque de diversão, globo da morte, luta livre performática, a maior tirolesa instalada em festivais do Distrito Federal e outras diversas experiências para entreter todos os públicos. E, mais uma vez, o festival é 100% pet friendly.

O tradicional passeio motociclístico, considerado o maior realizado no mundo, será realizado no dia 30 de julho, sábado, a partir das 15h, com ponto de partida a Granja do Torto. Os organizadores do CMW esperam bater o recorde da última edição, quando mais de 45 mil motos percorreram a cidade e voltaram ao Parque de Exposições da Granja do Torto para abrir os shows do último dia de festival.

Queridinhos da gastronomia presentes

A 17ª edição do Capital Moto Week está sendo inesquecível em todos os sentidos. As áreas de lazer foram ampliadas e as duas praças de alimentação, junto com os quiosques espalhados pelo

CMW, irão reunir mais de 30 operações gastronômicas tradicionais da cidade. De segunda a sexta, das 12 às 14h, a entrada é gratuita para todos apreciarem bons pratos na Cidade do Motociclista. O bilhete de acesso precisa ser emitido no site da Bilheteria Digital.

De acarajé a cozinha italiana, terá de tudo nas duas praças de alimentação e dezenas de quiosques espalhados pela Cidade do Motociclista. Um convite a experiências incríveis no maior festival de motos da América Latina. “Brasília nasceu criativa, muito antes do seu caráter administrativo. E iremos mostrar o quanto a capital é plural na gastronomia também”, ressalta Pedro Affonso Franco, organizador do festival.

Espetáculo de inclusão

O Capital Moto Week é tradicionalmente reconhecido como um festival inclusivo. Novamente o CMW conta com um camarote solidário dedicado a Pessoas Com deficiência (PCDs), instalado em frente ao palco principal. O espaço possui 25 m², com capacidade para cerca de 20 cadeirantes e um acompanhante cada. O local conta também com estrutura de piso elevado de quase 1 metro de altura para dar melhor visibilidade a esse público durante os shows no palco considerado o maior do Centro-Oeste para shows de rock.

Além disso foram instaladas sinalizações de acesso PCD ao longo de todo espaço de convivência da Cidade do Motociclista. Também foram realizados treinamentos e capacitação com práticas inclusivas para as equipes que trabalham no festival atenderem a esse público da melhor maneira. Um festival de alcance internacional com foco na diversidade e na inclusão. “Nesta edição nosso mote é humanização e estamos destacando histórias e vivências de pessoas que se dedicam

incansavelmente para ajudar o próximo. Por trás das nossas peles, somo todos iguais, somos todos caveiras do bem”, enfatiza Juliana Jacinto.

Uma das primeiras preocupações dos organizadores do festival foi a de realmente oportunizar o lema “Nada sobre nós sem nós”, adotado pelas pessoas com deficiência a nível internacional. “Isso demonstra essa determinação do Capital Moto Week pela busca da plena participação e inclusão”, argumenta Daniela Louvores, cadeirante e consultora convidada para assumir a Coordenação de Diversidade e Inclusão do CMW 2022.

Legados

Mais de 4 milhões de pessoas já visitaram o CMW. Motociclistas e turistas de todo o Brasil e de mais de dez países em cinco continentes já passaram pelo festival. Na última edição em 2019, foram injetados cerca de R$ 55 milhões para a economia da cidade. A previsão para 2022 é ainda mais animadora. Na última edição foram gerados mais de 7 mil empregos diretos e indiretos; agora a expectativa é de aumentar em 40% essa marca. “Isso significa ao menos 10 mil empregos gerados desde a montagem até os dias de festival, em que mais de 200 empresas são envolvidas para garantir o funcionamento de todas as operações que compreendem a um espaço que não para e que acolhe mais de 20 mil pessoas”, conclui Franco.

Capital Moto Week 2022

No Parque de Exposições da Granja do Torto, Brasília – Distrito Federal.

Ingressos para pedestres no site https://www.bilheteriadigital.com

De 21 a 30 de julho