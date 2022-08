Clube do Choro e CCBB recebem shows de Pedro Martins e Michael Pipoquinha neste final de semana

Apresentações acontecem pelo projeto Brasília 60 anos de Choro, neste sábado (13) no Clube do Choro e domingo (14) no CCBB

Com duas datas neste final de semana em Brasília, o duo de jovens e proeminentes talentos do instrumental brasileiro – Pedro Martins e Michael Pipoquinha – se apresentam no Clube do Choro e no CCBB pelo projeto Brasília 60 anos de Choro. No sábado (13), a partir das 20h30, o Clube do Choro recebe o duo para apresentação com ingressos a R$ 30 (meia-entrada), à venda na Bilheteria Digital. Já no domingo (14), às 17h30, a apresentação ganha o vão livre do CCBB Brasília, com entrada franca.

O encontro dos dois jovens e talentosos músicos aconteceu de forma inusitada em 2016, a convite de um festival de choro e jazz de montarem juntos uma apresentação para abrir o show de 80 anos de Hermeto Pascoal. Orgulho candango, Pedro Martins toca guitarra desde os três anos de idade, tendo aprendido com seu pai, Oscar Azevedo.

Aos 14 anos, se apresentava em festivais de jazz ao lado de importantes músicos do DF. Já tocou com Hamilton de Holanda, Gabriel Grossi, Léo Gandelman, Ellen Oléria, Milton Nascimento, Emicida, Leny Andrade, Paulinho Moska, Rita Ribeiro, entre outros importantes músicos, e foi eleito melhor guitarrista em concurso do Montreux Jazz Festival.

De Limoeiro do Norte, Ceará, Michael Pipoquinha é de 1996 e também herdou talento do pai, Elisyan Silva. Ávido por música brasileira, começou a se apresentar profissionalmente em 2007, aos 11 anos. Em 2008, ao conhecer Artur Maia, encontrou no contrabaixo seu instrumento. Apresentou-se em inúmeros festivais e eventos de música pelo Brasil, América do Sul e Europa, tendo lançado seu primeiro álbum autoral aos 13, de nome Cearencinho.

No dia 16 de agosto (terça), o Clube do Choro recebe ainda um bate-papo musical com Pedro Martins. Com o tema “Profundidade na música”, a atividade tem entrada gratuita e se pretende uma conversa aberta com os participantes, em que o artista partilha um pouco do seu processo criativo.

O projeto Brasília 60 anos de Choro é apresentado pelo Ministério do Turismo e o Clube do Choro de Brasília. Tem patrocínio da BB Seguros através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e apoio do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília.

Serviço – Pedro Martins e Michael Pipoquinha

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Show no Clube do Choro de Brasília

Data: 13 de Agosto de 2022 – sábado

Horário: 20h30

Ingressos: https://www.bilheteriadigital.com/choro

Informações: 61-99956-7369 (whatsapp)

Livre para todos os públicos

Bate-papo com Pedro Martins

Data: 16 de Agosto de 2022 – terça

Horário: 20h

Entrada franca

Informações: 61-99956-7369 (whatsapp)

Livre para todos os públicos

No CCBB Brasília (Vão Livre)

Data: 14 de Agosto de 2022 – domingo

Horário: 17h30

Entrada franca

Livre para todos os públicos