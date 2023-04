Clayton e Romário é a atração do Modesto nesta quinta (6)

Este show, excepecionalmente, vai ocorrer no Ginásio Nilson Nelson. Ingressos já estão à venda

Depois de anos sem vir ao quadradinho, a dupla goiana Clayton e Romário vem para acabar com a saudade dos fãs nesta quinta-feira (6). O show faz parte da retomada do Modesto, mas, excepcionalmente nesta quinta, vai ocorrer no Nilson Nelson.

O também cantor sertanejo Bruno Rosa inicia a festa. Também se apresentam os DJs MJay, Ana Ximenes, Geovana e Artur Campos.

Assim como nas festas no Modesto, o evento será 100% coberto e terá praça de alimentação e camarote com banheiros exclusivos.

Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 71 no site Ingresse. Há promoção para aniversariantes da semana no Instagram do Modesto.

Serviço:

Clayton e Romário

Quinta-feira, 06 de abril

A partir das 21h

Ginásio Nilson Nelson, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 71 no site Ingresse