Clássicos do rock nacional e internacional embalam o Domingo no Parque

No próximo fim de semana, tem mais um Domingo no Parque. Depois de samba e axé, é a vez do rock embalar o domingão ao ar livre dos brasilienses no estacionamento 10 do parque.

A banda Classic Ballads se apresenta das 12h às 15h; em seguida, BSB Beat sobe ao palco; por fim, às 18h, Monster Jam fecha a festa.

Além da música ao vivo, tem diversão para as crianças, gastronomia de rua e exposições. O Domingo no Parque conta com a participação de dez cervejarias, 90 torneiras de chopp e dez food trucks. O evento ainda acolhe os animaizinhos, pois é pet friendly.

Serviço

Domingo no Parque

Dia: 18 de setembro

Local: Estacionamento 10 do Parque da Cidade

Entrada: gratuita

Instagram: @domingonoparque.oficial

Informações: (61) 99690-5828 / (61) 99267-2003