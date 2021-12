Circuito Sustentável movimenta a Economia Criativa de Brasília

A Economia Criativa do Conic se reinventa e cria oportunidades online para o Natal em diálogo direto com o coração de Brasília. O Setor de Diversões Sul respira a resistência cultural há décadas, com a cultura brasiliense como força motriz de batidas aceleradas.

O centro que mantém a tradição de seu propósito original mira também no futuro, talvez um dos segredos de sua longevidade. Este é o mote da economia criativa, que agora ganha edição híbrida, da seguinte maneira:

1 – Ação presencial com o “Circuito Sustentável” no dia 11 de dezembro (sábado) de 12 às 17 horas no Subsolo do Conic (Ao lado da Casa do Chocolate);

2 – Ação online no @sub_bsb www.instagram.com/sub_bsb/ onde o cliente escolhe o produto desejado e seguida envia uma DM (mensagem direta) para a página do Instagram, que vai combinar a entrega;

“O comércio singular da cultura local é repleto de lojas, brechós e encontros. As feiras de vinil, os eventos de skate e os encontros de brechó antes da pandemia eram eventos frequentes que embalavam as manhãs e tardes de sábado, formando um grande ponto de encontro de trabalhadores da economia criativa e de consumidores do local”. Conta Kaká Guimarães, que atua na área há 6 anos.

“Com a pandemia, os últimos 15 meses foram amargos para quem dependia desta cadeia produtiva para tirar seu sustento. Mas parece que agora, depois de uma ampla vacinação e a queda dos números de infectados, o comércio começa a vicejar.” Completa o produtor.

Fotos|Júlia Ribeiro|Katarina Silva

E foi pensando nisso que lojas, brechós e feiras do local, buscam novas formas de impulsionar suas vendas para o mês de dezembro e o Natal. Foi o mote para que a página do @sub_bsb, antes voltada a divulgação de festas e eventos no local, agora lança o foco para a venda online de produtos oferecidos por esta rede de parceiros. A partir do dia 11 de dezembro, será possível os consumidores retirarem no Conic, os produtos comprados via internet na página do @sub_bsb

Estão confirmadas as presenças de Aleatórias, Brechó Anatê, Brechó do BINE, Brechó Touche, Fábrica de Brechó, Loja BEE, Sem Ciranda, Ao Desapego, Funhouse Discos (loja de vinil), Take Over (loja de skate), Filial do Rock (loja de discos), Mercadinho do Natinho (loja de camisetas) e Cultura Verde (tabacaria), Lixo Mania e Brechó do Óculos.

O projeto já reuniu inúmeras feiras na Praça do Conic e se afirma como um aplicado diagnóstico da produção independente nos quatro cantos do Distrito Federal. A ação também trouxe peças para a Sala Conchita de Moraes, que culminou na realização de Monólogos on line, exposições e semanas de capacitação e ações de grafitagem, que agora nessa retomada, ganha ressignificação depois de um longo hiato.

O projeto Circuito Sustentável é financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC-DF) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Serviços:

Presencial:

Circuito Sustentável

Data: 11 de dezembro (sábado) de 12 às 17 horas

Local: Subsolo do Conic – Ao lado da Casa do Chocolate (SDS – Setor de Diversões Sul)

Entrada franca

Classificação: Livre

Informações: Instagram sub_bsb