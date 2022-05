Circuito Nacional de Rodeio agita Brasília com shows de Lauana Prado, Guilherme & Santiago e Rick & Renner

O Circuito Nacional de Rodeio desembarca na capital e terá 4 dias de rodeio, competições infantis, sohws e locutores famosos

O Circuito Nacional de Rodeio (CNR) começou pequeno, mas com um coração grande. Idealizado pela 2AO Produções, o evento, que começou em 2008, hoje conquista corações em diversos estados do país. E não é para menos: a marca é uma das maiores incentivadoras do rodeio, esporte que existe desde antes da generalização do sistema moderno de esporte internacionalmente organizado.

Com a ampla e antiga história da prática esportiva, os organizadores sempre tiveram um cuidado especial com tudo o que envolve o rodeio. Desde o zelo minucioso com os animais, que envolve um trabalho técnico de diversos profissionais da medicina veterinária, até a valorização dos atletas que participam da competição, tudo é feito com um carinho único, característico de uma paixão verdadeira pelo esporte.

Tais características fizeram com com que o evento crescesse cada vez mais, contando com diversos parceiros que investiram não apenas em um projeto, mas em um sonho. A empreitada passou por diversos estados, como Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul. Agora, o festival desembarca em Brasília para mais uma etapa repleta de competições e muita música de qualidade em um espetáculo de som, luz, festa , cores e emoção!

Chancelada por Barretos, a etapa Brasília acontece entre 22 e 26 de junho na Arena BRB, no estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha. O campeão daqui irá disputar o maior rodeio do mundo na arena de Barretos. A competição terá nomes como Cuiabano Lima e Marco Brasil na locução para animar os peões e o público. A grande demanda hoteleira, econômica e geração de empregos têm movimentado a cidade em torno do que será o maior rodeio que a Capital Federal já presenciou.

Os ingressos por dia custam a partir de R$ 40 a arquibancada. Já o Camarote Barretos custa R$ 80 e o Camarote Open Bar sai a R$ 120. Quem prefere algo mais exclusivo pode investir no Camarote VIP, para oito pessoas, por R$ 2.000. Já para os que preferirem comprar o passaporte para todos os dias pagam R$ 100 na arquibancada, R$ 300 no Camarote Barretos, R$ 500 no Camarote Open Bar, R$ 500 na Arena VIP e R$ 6.000 no Camarote VIP para 8 pessoas.

Música raiz

Como todo bom rodeio, não poderia faltar música sertaneja de qualidade para animar as noites de frio do inverno brasiliense. Entre os artistas confirmados, estão Guilherme & Santiago e Janio & Junior na abertura (22/6), que terá entrada franca mediante retirada antecipada dos ingressos no Sympla. Os artistas cantarão sucessos como “Jogado na rua”, “Meia-noite e meia”, “Iludido” e “Ainda não criei vergonha na cara”. Não haverá rodeio neste dia.

Já na quinta-feira (23/6), a cantora Launa Prado traz à capital sucessos como “Cobaia”, “Primeiro Eu” e “Viva Voz”. João Carreiro também se apresenta e canta músicas como “Boiada Cuiabana” e “Abstinência”. Na data, o locutor Ricardo Martins irá colocar o público para cima durante as montarias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O dia 24 de junho traz ao palco a famosa dupla Rick & Renner, que irá performar sucessos do sertanejo, como “Mãe”, “15 Anos”, “Feiticeira” e “Ela é Demais”. Já a locução do rodeio segue com Ricardo Martins. O sábado (25/6) conta com a participação de Chrystian (ex-Chrystian & Ralf), cantando “Cheiro de shampoo”, “Sou eu” e “Olhos de Luar”; e Zé Henrique, que canta “Dona do meu destino”, “Instinto animal” e “Um louco”. Neste dia, Cuiabano Lima será o locutor do rodeio.

Para fechar com chave de ouro, Cezar & Paulinho trazem a Brasília canções como “Coração marcado”, “Morto de saudade sua” e “Velha Porteira”. No mesmo dia, Pedro Paulo & Matheus performam sucessos como “Minta Finja”, “Saudade” e “Meu Jeito de Amar”. Quem ficou responsável por fazer a locução final do dia 26 foi Ricardo Martins.

Foco no público infantil

É fato que nenhum peão começou sabendo montar. Por isso, o evento olha com carinho para os pequenos e investiu no rodeio mirim, chamado Projeto Cowboys do Futuro. Durante todo o fim de semana (de 24 a 26), o evento apresenta uma modalidade de rodeio em carneiros. A ação é uma oportunidade de formar e educar as crianças sobre o esporte rodeio.



Serviço

Circuito Nacional de Rodeio (CNR)

Local: ARENA BRB, Estacionamento do Mané Garrincha.

Data: 22 e 26 de junho

Horário: De quarta a sexta abertura dos portões às 17h. Sábado e domingo, abertura às 13h. Encerramento às 3h.

Ingressos: a partir de R$ 50.

https://sis.furandoafila.com.br/lojanew/detalhes_evento.asp?eve_cod=2440

Classificação Livre