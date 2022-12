Circuito de arte e empreendedorismo movimenta Brazlândia no fim de semana

O Festival ocorrerá na Praça do Artesão, nos dias 3 e 4 de dezembro, com a presença de GOG e DJ Jamaika. A entrada é gratuita

No próximo sábado e domingo, dias 3 e 4 de dezembro, o Projeto Arte Cultura Formação e Empreendedorismo de fomento aos artistas e empreendedores locais reúne feira de artesanato, apresentações culturais, oficinas, esporte e palestras na Praça do Artesão, em Brazlândia/DF.

O festival inicia às 14h, com foco em microempreendedores e interessados em abrir um negócio. O evento é aberto ao público. A ação é uma oportunidade de compartilhar experiências e ser um momento de lazer para a comunidade no final de semana, além de fomentar o comércio na cidade.

A feira conta com mais cursos profissionalizantes e workshops, expositores e diversão para todos os públicos. Um dos grandes atrativos da feira são os shows com Gog e DJ Jamaica, manifestações do movimento Hip-hop, Funk, Trap, som automotivo, mixagem de DJ’s, competição de breaking e rimas. O Projeto Arte Cultura Formação e Empreendedorismo tem fomento do Ministério do Turismo e apoio da Administração de Brazlândia.

Arte Cultura Formação e Empreendedorismo

DJ Jamaica – Sábado, 3 de dezembro

GOG – Domingo, 4 de dezembro

A partir das 14 horas

Praça do Artesão – Orla do Lago – Brazlândia/DF