Cio das Artes recebe o CarnaFerrock neste sábado de Carnaval

O Centro Cultural Ferrock colocará novamente o rock em evidência durante o período carnavalesco

O Centro Cultural Ferrock colocará novamente o rock em evidência durante o período carnavalesco, com um Carnaval em homenagem ao gênero, com atrações consagradas da cena. Desta vez, o CarnaFerrock será realizado dia 18 de fevereiro, a partir das 14:30h, no Cio das Artes, localizado no setor P SUL da Ceilândia, um dos lugares de maior efervescência cultural da cidade.

“A ideia é ocupar cada centímetro do espaço de convívio social com cultura, educação e lazer”, afirma Ari de Barros, produtor do Ferrock. O projeto conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF),

O evento terá início às 14:30, com a DJ Sílvia Gehre, e promete ser uma experiência única para todos os amantes do rock. “A DJ Sílvia Gehre, da rádio Rock Capital, comandará as pick-ups antes da primeira banda subir ao palco e também nos pequenos intervalos entre as atrações musicais”, explica Ari.

A primeira banda a se apresentar será a de hardcore punk KIDSGRACE, às 15 horas. “Na sequência o CarnaFerrock receberá ainda: BIGORNAS VOADORAS, o crossover da DESONRA, o som extremo da veterana DEATH SLAM, o potente e competente heavy-metal da NIGHTWOLF e encerrará com o metal melódico da MITSEIN” destaca Ari de Barros.

Para a nação roqueira do Distrito Federal, o CarnaFerrock surge como uma oportunidade para quem gosta de curtir o bloco do Pogo e do Stage Diving no CarnaFerrock, no próximo sábado, (18.2) no Cio das Artes, P SUL, Ceilândia. Anote na sua agenda e venha se divertir ao som do metal e com energia dos foliões. O evento tem entrada franca e classificação livre.

Programação:

14h30 – DJ Silvia Gehre

15h – Kidsgrace

15h45 Bigornas Voadoras

16h30 Desonra

17h15 Death Slam

18h05 Nightwolf

18h55 Mitsein

Serviço

CarnaFerrock no Cio das Artes

Sábado, 18 de fevereiro

Cio das Artes – QNP 14, Ceilândia-DF

Entrada gratuita

Mais informações: @ferrockfestival