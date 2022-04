Cine CCBB funciona no feriado com os últimos dias da retrospectiva de Terry Gilliam

A mostra Terry Gilliam – o onírico anarquista chega à reta final no Cine CCBB com exibições gratuitas diariamente até domingo (17 de abril)

A rica trajetória do diretor, ator e animador americano naturalizado inglês é homenageada em uma retrospectiva imperdível com obras célebres. O público brasiliense poderá conferir títulos preciosos como “Brazil, o filme”, “O mundo imaginário do Doutor Parnassus”, “As Aventuras do Barão de Münchausen”, “Os 12 Macacos” e “Os Irmãos Grimm”.

Sob curadoria do diretor, produtor, roteirista, escritor e crítico de cinema Eduardo Reginato e do cineasta e editor Christian Caselli, a mostra conta a história cinematográfica de Terry Gilliam, de 81 anos, em um panorama completo pelos icônicos filmes que o eternizaram.

Terry Gilliam é um dos mais cultuados criadores de sonhos e pesadelos no mundo do cinema, uma lenda da cultura pop, um dos realizadores cinematográficos mais cultuados desde o início dos anos 1980, um dos mestres da animação experimental desde o final dos anos 1960 e, por fim, um dos integrantes – o único americano – do grupo inglês de humor Monty Python. Seu trabalho é uma visão assustadora, hilária, dramática, poética e arrebatadora de um mundo carregado de realismo fantástico, flanando entre distopias, loucura, poesia, amor e destruição.

Confira a programação completa:

13 de abril (quarta):

19h30 O pescador de ilusões

14 de abril (quinta):

17h The battle of Brazil: A video history (Documentário)

19h30 Medo e delírio

15 de abril (sexta):

17h O mundo imaginário do Doutor Parnassus

19h30 As aventuras do Barão de Münchausen

16 de abril (sábado):

16h30 Os 12 macacos

19h30 Brazil, o filme

17 de abril (domingo):

17h Perdido em La Mancha (Documentário)

19h30 Os irmãos Grimm

Serviço: Terry Gilliam – o onírico anarquista

Local: CCBB Brasília (Setor de Clubes Sul – Trecho 2 – Lote 22)

Programação presencial: Cine CCBB

Data: Até 17 de abril

Classificação indicativa: Confira na programação da mostra em bb.com.br/cultura

Entrada franca

Ingressos: Os ingressos gratuitos serão disponibilizados no app ou site da Eventim no dia da sessão, a partir das 9 horas. Até 2 (dois) ingressos por CPF.

Lotação: 70 lugares.