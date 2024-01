Cine Brasília recebe pré-estreia gratuita do filme “Servidão” com presença do cineasta Renato Barbieri no dia 15 de janeiro

O longa-metragem documental Servidão, do diretor Renato Barbieri, está com data de estreia nacional marcada para o dia 25 de janeiro, mas o Cine Brasília recebe uma sessão gratuita de pré-estreia especial no próximo dia 15, com a presença de Barbieri e do jornalista Leonardo Sakamoto. Na ocasião, o cineasta e o jornalista participam de um debate com o público após a exibição.

Servidão lança um olhar profundo sobre o trabalho escravo contemporâneo, com enfoque na Amazônia brasileira. Narrado através da voz da talentosa Negra Li, o filme se destaca como um registro contundente sobre uma das maiores injustiças sociais do Brasil ao dar voz aos trabalhadores rurais submetidos a condições análogas à escravidão no Norte do Brasil e aos abolicionistas que lutam contra essa prática. Através de depoimentos, o documentário trata de uma realidade que se estende por cinco séculos, refletindo profundamente sobre as raízes históricas e sociais desse desafio persistente no tecido da sociedade brasileira.

A exibição e debate são gratuitos, com início às 19h, e na ocasião serão disponibilizados 300 ingressos que podem ser retirados na bilheteria do Cine a partir do dia 11, no horário de funcionamento da bilheteria (terça a domingo, de 10h às 20h, e às segundas, de 14h às 20h).