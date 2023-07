Cia. Néia e Nando apresenta “Masha e o Urso” neste domingo

Espetáculo mostra como a criança interage com o mundo e como um adulto pode ajudá-la nessa difícil tarefa

No domingo (9), o Jardim Urbano do Conjunto Nacional será palco para a apresentação da história “Masha e o Urso”. O espetáculo gratuito mostra as aventuras da pequena Masha com seu amigo, o Urso. A apresentação acontece às 15h, no deck redondo do espaço, localizado no 3º piso do shopping.

O espetáculo, protagonizado por atores da Cia Teatral Néia e Nando, mostra como a criança interage com o mundo e como um adulto pode ajudá-la nessa difícil tarefa. Masha é uma incansável menininha que não para quieta devido a sua infinita energia – tudo o que ela encontra tem interesse em experimentar. Muito amigável, a garotinha trata todo mundo que conhece como se já fossem amigos de longa data. Toda a sua curiosidade e criatividade resultam em engraçadas aventuras.

A participação é gratuita e os pais ou responsáveis devem realizar a inscrição das crianças no aplicativo do shopping. O Jardim Urbano pode ser acessado pelos elevadores da torre vermelha do shopping ou pela escada fixa da Praça de Alimentação Sul.

Sobre Masha e o Urso

O desenho animado Masha e o Urso se tornou um sucesso entre as famílias ao redor do mundo devido à sua habilidade em entreter e educar ao mesmo tempo.

Masha e o Urso ensina às crianças sobre amizades verdadeiras, carinho, liberdade criativa e outros ensinamentos práticos de uma forma inteligente e divertida.

Serviço:

Histórias no Jardim – “Masha e o Urso”

Data: 9 de julho de 2023

Hora: 15h

Local: Jardim Urbano (deck redondo), localizado no 3º piso. O acesso mais fácil ocorre pela torre vermelha

Como participar? Participação gratuita mediante inscrição no aplicativo do shopping.