Cia de Cantores Líricos de Brasília apresenta ópera-bufa  O Elixir do Amor

Produção irá circular pelo Distrito Federal em abril, de graça, e contará com a direção de cena de Francisco Mayrink. Limitação de público e apresentação do comprovante de vacinação serão exigidos para segurança de todos

Nemorino (Rafael Ribeiro) está apaixonado por Adina (Renata Dourado), que não lhe dá a mínima atenção. Já Dulcamara (Gustavo Rocha) é um charlatão que chega a uma cidade para vender poções mágicas. Enganado por Dulcamara, Nemorino acredita que uma poção do amor fará com que Adina se apaixone por ele. Mal sabe que foi enganado e que o suposto líquido enfeitiçado não passava de vinho de Bourbon. Adina, no entanto, está encantada pelo militar Belcore (Thiago Rocha), com quem pretende se casar. O triângulo amoroso está formado! Este é o enredo de uma das óperas-bufas (cômica) mais famosas do italiano Gaetano Donizetti (1797-1848).

L’elisir d’amore (O Elixir do Amor), uma realização da companhia de Cantores Líricos de Brasília que conta com o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF) irá estrear nos dias 9 e 10 de abril, sábado e domingo, no Sesc Ceilândia (QNN 27 Área Especial). Depois, irá entrar em cartaz na Escola de Música de Brasília (602 Sul), nos dias 16 e 17 do mês, e também nos dias 23 e 24 de abril, no Teatro do Sesc Gama (Setor Leste Industrial, Lotes 620 a 680, QI 1). Sempre às 19h. Entrada gratuita. Livre para todos os públicos. Apoio: SESC-DF, Escola de Música de Brasília (BEM) e Centro de Estudos Musicais G&R Casa da Cultura Brasília.

E quem passar pelos teatros poderá dar boas gargalhadas. L’elisir d’amore é uma história leve, cômica e de fácil entendimento. Aliás, a Cia de Cantores Líricos pretende exatamente aproximar o gênero operístico de toda comunidade do DF.

“Faremos a obra em 1h30, de forma que fique leve e que chegue ao público. Somos bem puristas, então, cantaremos em italiano, língua original, até para não perder a essência da história. Mas terá legenda simultânea para todos acompanharem. É uma ópera para crianças, adultos, adolescentes e idosos, enfim, para todas as gerações”, adianta Renata Dourado, fundadora da Cia de Cantores Líricos junto com Gustavo Rocha.

Para dar vida à produção, a companhia já está com ensaios intensos. No total, serão cinco solistas em cena, um coral que foi selecionado em audição e uma orquestra de câmara. A audição para seleção do coral contou com mais de 30 inscrições e abriu espaço para os cantores líricos do Distrito Federal. Outro grande diferencial: a produção contará com a direção de cena do renomado diretor de óperas, o mineiro Francisco Mayrink. A assistência de direção é de Érika Kallina, que também dá vida à personagem Gianetta. Gianetta é a típica fofoqueira, que ainda tira proveito e dá em cima dos homens que têm dinheiro.

“A ópera lembra um pouco a história de Lisbela e o Prisioneiro, de Osman Lins. De repente, chega um cara na cidade que diz resolver tudo. Ele produz um elixir para dor de amor, para dor de cabeça, para tudo. E acaba por entrar no meio de um triângulo amoroso”, explica Dourado, que também dá destaque para o cenário, que fará o público se impressionar.

Devido às limitações impostas pela COVID-19, haverá limitação de público e todos protocolos de segurança serão garantidos como distanciamento, apresentação do cartão de comprovante da vacinação, álcool gel e ademais.

Serviço: Ópera L’elisir d’amore entra em cartaz pelo Distrito Federal

Data: 9 e 10 de abril, sexta e sábado

Local: Sesc Ceilândia (QNN 27 Área Especial Lote B – Ceilândia Norte)

Data: 16 e 17 de abril

Local: Escola de Música de Brasília (602 Sul)

Data: 23 e 24 de abril

Local: Teatro do Sesc Gama (Setor Leste Industrial, Lotes 620 a 680, QI 1)

Sempre às 19h

Entrada gratuita

Informações: https://www.facebook.com/ciadecantoresliricosdebrasilia/ ou pelo telefone: (61) 99328-5179

Classificação livre

