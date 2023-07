Chegou a hora de Brasília receber a Tardezinha!

No sábado (22), Thiaguinho comanda a festa no estádio Mané Garrincha. Belo é a participação confirmada

O público brasiliense já pode se preparar para matar a saudade da Tardezinha, um dos projetos musicais brasileiros de maior sucesso dos últimos anos. Neste sábado (22/07), os brasilienses têm um encontro marcado com o cantor Thiaguinho, no Mané Garrincha, com abertura dos portões às 14h.

Para abrilhantar a experiência, o cantor Belo é a atração convidada em Brasília. Ainda dá tempo de comprar ingressos: os setores Cadeira Inferior (R$ 70 meia-entrada unissex 3º lote), Arena Gramado (a partir de R$ 240) e Camarote Funn (R$ 340 feminino, meia 1º lote; R$ 430 masculino, meia do 2º lote) ainda estão disponíveis.

Serviço:

Tardezinha

Sábado, 22 de julho, com abertura dos portões às 14h

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha, Eixo Monumental

Ingressos e mais informações: site e app da Bilheteria Digital ou pontos físicos

Censura: 16 anos