Chef Lídia Nasser promove churrascada social em prol de projeto voltado a PCDs

Evento será realizado na Granja do Torto, e além da gastronomia, também terá show de Dhi Ribeiro, programação para as crianças e passeio a cavalo

A chef Lídia Nasser junto com seu Complexo Gastronômico (Empório Árabe, Mayuu Sushi, Dolce Far Niente e Dólar Furado), e o chef Bilt Lima, vão realizar neste domingo (27), o evento Churrascada Social, para ajudar o projeto da ANDE-BRASIL, instituição sem fins lucrativos que promove a inserção social de PcD por meio da equoterapia.

O evento será realizado na Granja do Torto, nas dependências da Associação Nacional de Equoterapia, e terá uma programação para toda a família a partir das 10h30, com atividades para as crianças, brinquedoteca, passeio a cavalo, além de música ao vivo na hora do almoço com a querida sambista brasiliense Dhi Ribeiro.

Os ingressos estão à venda pelo Sympla e custam a partir de R$ 30. O ingresso dá direito a toda programação do evento, com exceção das comidas e bebidas que serão vendidas à parte e com preços bastante acessíveis. Crianças, idosos e PcDs terão entrada gratuita.

Todos os valores arrecadados pelo evento serão destinados para o projeto da ANDE-BRASIL.

Serviço

Quando: domingo, 27 de agosto, a partir das 10h30

Onde: Granja do Torto – dependências da Associação Nacional de Equoterapia

Para mais informações: @complexogastronomico