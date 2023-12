Chapada dos Veadeiros recebe programação para pré-Réveillon e festa da virada

Para dar boas-vindos a 2024, Rústico Premium Grill promove eventos nos dias 30 e 31 de dezembro

O restaurante Rústico Premium Grill, na Vila de São Jorge (Chapada dos Veadeiros), aposta em uma programação especial para os dias 30 e 31 de dezembro, trazendo o clima festivo para a região.

No dia 30, o “Pré-réveillon Semear” agita o público com a presença da Banda Vital e participação especial do cantor Meolly. A casa ainda serve um menu especial, à lá carte. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 100 por pessoa e podem ser adquiridos exclusivamente na bilheteria, no dia do evento.

Já para celebrar a chegada de 2024 o Réveillon Semear 2024, a partir das 20h, promete uma experiência repleta de boas vibrações. A festa será embalada por música ao vivo, com o Baile do Marvyn e os DJs Maffra e Cimar. Os participantes podem desfrutar de uma ceia exclusiva, servida de 21h às 23h, com arranjo de frutas frescas, queijos, castanhas, rosbife, bacalhau cremoso, cuscuz marroquino, lentilha da sorte, entre outras delícias.

O Réveillon Semear 2024 também oferece um coquetel volante com opções como mini batata assada americana, mini penne com filé e melaço, pizzette de abobrinha, camarão aioli, e muito mais. As sobremesas, incluindo mini cookies de três chocolates, tartelette de frutas e trufas de café, serão servidas após a virada, a partir de 1h. E para repor as energias, mini hambúrguer e caldo verde serão oferecidos no final da noite.

A festa da virada conta ainda com um open bar com água, refrigerantes, suco de uva integral, gin, cava, espumante, vinho branco, cerveja, whiskey, vodka, shots místicos, e outros drinks especiais. Os ingressos para o Réveillon Semear 2024 estão disponíveis a partir de R$ 750 + taxas por pessoa, com vendas no site Sympla. As mesas serão ocupadas por ordem de chegada.

Para garantir a segurança e tranquilidade dos participantes, o evento disponibiliza o serviço de transfer para quem estiver hospedado em Alto Paraíso. As vans de ida e volta estarão disponíveis por R$ 50 por pessoa, mediante solicitação pelo e-mail [email protected].

Serviços

Pré-réveillon Semear

Data: 30 de dezembro de 2023

Horário: a partir das 20h

Valor: R$ 100 por pessoa, com vendas na bilheteria do local (valor sujeito a alteração sem aviso prévio)

Réveillon Semear 2024 – All Inclusive

Data: 31 de dezembro de 2023

Horário: a partir de 20h

Valor: a partir de R$ 750 + taxas por pessoa no site Sympla (valor sujeito a alteração sem aviso prévio)

Local: Rústico Premium Grill – Vila de São Jorge, Chapada dos Veadeiros