CEUB promove debate sobre saúde mental e moradia digna no DF

A ideia é chamar a atenção de sociedade e autoridades do DF para o direito à moradia de pessoas com transtorno mental

O projeto PRISME (Projeto de Extensão Interdisciplinar em Saúde Mental), idealizado pela Profa. Dra. Tania Inessa Martins de Resende, professora do curso de Psicologia do Centro Universitário de Brasília (CEUB), promove nesta quinta-feira (21), através do YouTube, um debate aberto ao público para discutir o direito à moradia digna e inclusiva de pessoas com transtornos mentais no Distrito Federal.

A expectativa é despertar o debate e a conscientização da sociedade e das próprias autoridades sobre a necessidade e a importância de se garantir o direito à moradia digna”, explica, Luciana Musse, Doutora em Direito e graduada em Direito e Psicologia e também uma das responsáveis pelo evento.

Há mais de 15 anos em ação, o projeto atua em prol da inclusão e cuidado em saúde mental, voltado para as múltiplas necessidades de pessoas com transtornos mentais. As atividades são desenvolvidas por professores e alunos dos cursos de Direito, Psicologia, Enfermagem, Educação Física e Medicina do CEUB. A professora Luciana Musse explica que, “na política pública de saúde mental, há quase 20 anos, existe o direito às residências terapêuticas, que são equipamentos voltados para a desinstitucionalização de pessoas submetidas a internação de longa permanência (há mais de dois anos), mas esse direito não é concretizado pelo Distrito Federal, o que pode vulnerabilizar pessoas com transtornos mentais que precisam desses dispositivos para morar”.

Os professores responsáveis pelo evento são: Roberto Nascimento de Albuquerque (Enfermagem), Tânia Inessa Martins de Resende (Psicologia e Medicina), Filipe Dinato de Lima (Educação Física), Luciana Barbosa Musse (Direito). Participarão do evento, como expositores, a psicóloga Márcia Caldas, que trabalha com população de rua, e o juiz e professor do CEUB, Paulo Afonso Carmona.

A professora Tânia Inessa, também faz parte da Comissão de Direito Humanos, Saúde Mental e Políticas Sociais do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal e explica que o projeto é parte do apoio aos serviços de saúde mental do DF, em especial serviços tipo CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), num compromisso e responsabilidade do CEUB também com o trabalho de consolidação da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) e os serviços de saúde mental do SUS.

Serviço

Dia e hora: Nesta quinta-feira, 21/10, às 11h30

Onde: Transmissão aberta pelo YouTube, no canal do CEUB (https://www.youtube.com/watch?v=f_mSiXYGD5M)