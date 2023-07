Cerrado Cultural une a cultura popular e o meio ambiente em Planaltina

Projeto criado pelo grupo Cerradims ocupará o Complexo Cultural Planaltina de julho a outubro. Na programação, oficinas, rodas abertas e shows com nomes como Martinha do Coco e Alberto Salgado

A junção da Cultura Popular e do Meio Ambiente é o mote do Cerrado Cultural, o mais novo projeto promovido pelo grupo Cerradims. De julho a outubro, a iniciativa ocupará o Complexo Cultural Planaltina com uma série de atividades gratuitas e abertas para todes, incluindo shows, oficinas e rodas musicais. A primeira edição será no dia 21 de julho, sexta-feira, das 16h às 22h.

A iniciativa promove as tradições e raízes culturais e a preservação ambiental, levando ao público diversos saberes e fazeres de artistas e educadores do DF. A programação, que leva o coco de roda, o forró e diversos ritmos brasileiros, é composta por grandes artistas da cidade, como Mestra Martinha do Coco, Alberto Salgado, Soul Mandinga, Fulô de Malagueta e os anfitriões da casa, o grupo Cerradims.

As oficinas serão ministradas por especialistas das maravilhas do Cerrado: Michele Duarte, na Criação de Horta Vertical; Priscilla Castro, nas Plantas Medicinais; Igu Malagueta e Gui Cerradim, na Fabricação e Toques de Pífano; e Ritmo e Poesia no Samba de Coco, com Martinha do Coco e Cerradims.

Ao fim de cada dia, uma roda será aberta para fechar cada festejo com a participação espontânea e livre do público, onde todos poderão cantar, dançar e festejar o nosso Cerrado, que é fonte de diversidade natural e afetiva.

O evento contará com medidas de inclusão e acessibilidade, como a Tradução de Libras das oficinas e shows; e espaço adequado para receber pessoas com mobilidades reduzidas e Pessoas Com Deficiência.

O Cerrado Cultural é produzido pela produtora Pequi Pimenta e Marakaya, é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (SECEC-DF) e tem apoio do Complexo Cultural Planaltina.

Os anfitriões da festa: Cerradims

Brasília tem o privilégio de abrigar um grupo musical único e vibrante: Cerradims. Composto pelos talentosos músicos e produtores Igu Malagueta e Gui Cerradim, a banda é pioneira e fundadora do movimento cultural conhecido como CERRADANCE. Inspirados pelo tropicalismo, manguebeat e pelas raízes das culturas populares tradicionais do Nordeste e Norte do Brasil, presentes desde a fundação da cidade pelos candangos e seus descendentes, o Cerradims traz uma proposta musical inovadora e cativante.

Através de misturas e experimentações, reinventa a musicalidade de um gênero e cria um conceito artístico completamente novo. Seu som autêntico fortalece a identidade cultural e celebra a memória viva da cidade, bem como suas influências históricas. O grupo se apropria do bioma do Cerrado, utilizando-o como fonte de inspiração e originalidade. Eles enaltecem a riqueza dessa encruzilhada cultural brasileira, que se estabelece como um leito e berço de encontros de águas e culturas das mais diversas.

PROGRAMAÇÃO:

21 de julho (sexta)

16h: Oficina: Fabricação e Toques de Pífano, ministrada por Igu Malagueta Pife e Gui Cerradim;

19h: Shows de Cerradims, Soul Mandinga e Roda Aberta

13 de agosto (domingo)

16h: Oficina: Ritmo e Poesia no Samba de Coco, ministrada por Martinha do Coco e Cerradims.

19h: Shows de Cerradims, Martinha do Coco e Roda aberta.

17 de setembro (domingo)

16h: Oficina: Plantas Medicinais do Cerrado: ciência, arte e ancestralidade ministrada por Priscilla Castro;

19h: Shows de Cerradims, Alberto Salgado e Roda Aberta

15 de outubro (domingo)

16h: Oficina: Criação de Horta Vertical ministrada por Michelle Duarte.

19h: Shows de Cerradims, Fulô Malagueta e Roda Aberta.

SERVIÇO

Cerrado Cultural

Onde: Complexo Cultural Planaltina

Quando: julho a outubro de 2023 – primeira edição no dia 21 de julho, sexta, 16h

Quanto: gratuito

Classificação: livre