Centro Cultural e Social Grito de Liberdade- Mestre Cobra realiza a XIX Edição do Show Esportivo Cultural de Capoeira

Capoeira e cidadania em comemoração presencial ao Dia do Trabalhador

De 29 de abril a 1º de maio

O Centro Cultural e Social Grito de Liberdade – Mestre Cobra realiza, de 29 de abril a 1º de maio, a XIX Edição do Show Esportivo Cultural de Capoeira, em homenagem ao Dia do Trabalhador e ao aniversário do mestre que dá nome ao centro. Após dois anos de eventos on-line, a entidade volta com programação presencial gratuita no Rio Fundo I.

O encontro, que tem o apoio do Ministério da Cidadania, recebe convidados mestres de capoeira da Bahia, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Apesar do nome, a ação não se esgota em apresentações. Há também espaço de diálogo voltado para a cultura popular afro-brasileira, esporte e cidadania. Estão programadas cinco palestras que abordam temas culturais, folclóricos e artísticos, além de oficinas de capoeira Angola e Regional.

A programação é extensa. Entre outras atrações, o centro cultural recebe artistas da cidade como o Palhaço Mestre Mandioca Frita, os grupos Bumba meu Boi de Seu Teodoro, Banda Orum Percussão, Ras Kakaroto tocando ragga e o cantor sertanejo Luigi. Já o grupo anfitrião presenteia o público com puxada de rede, maculelê de facão, dança do bastão e dança do fogo. E ainda haverá brinquedos para a garotada.

“Não consigo externar a alegria de voltarmos a nos encontrar neste grandioso evento que reúne renomados mestres de capoeira, amigos, alunos e a comunidade. Mas, principalmente, a felicidade de continuar realizando o que fazemos de melhor: ajudar ao próximo por meio de ações sociais se valendo da arte da capoeira”, comemora Mestre Cobra. Durante o evento, serão arrecadados alimentos não perecíveis para ajudar nas ações de assistência realizadas pelo grupo.

Roberto de Oliveira França, o Mestre Cobra, se dedica ao trabalho social no Distrito Federal desde 1999. A ideia é preencher um espaço de carência esportiva, cultural, artística e de entretenimento que há em áreas de vulnerabilidade social no DF.

O Centro Cultural e Social Grito de Liberdade-Mestre Cobra foi fundado em 2005 e há 17 anos realiza atividades assistenciais continuadas e ações de mobilização da comunidade, sempre se valendo da capoeira, com o intuito de promover a justiça social e a cidadania.

Foto|Divulgação

Programação:

Dia 29/04/20

*Arrecadação de alimentos não perecíveis, palestras multiculturais e oficina de capoeira.

16h- Show de Ragga com Ras Kakaroto

17h- Teatro Missionária Clarice e palestrante da Palavra, Vanessa Dark.

18h- Apresentação de maculelê e roda regional de capoeira com o Grupo Show feminino

19h- Palestra e roda de capoeira angola com os Mestres Pequeno (MS), Dnei (BA), Zé do Lenço (BA), Tyko Kamaleão (BA) e Brinco (RJ)

Dia 30/04/22

*Arrecadação de alimentos não perecíveis, palestras multiculturais e oficinas de capoeira:

08h-Palestra e oficina de capoeira com o Mestre Tyko Kamaleão (BA)

11h- Palestra e oficina de capoeira com o Mestre Brinco (RJ)

14h30 – Palestra e oficina de capoeira com o Mestre Zé do Lenço (BA)

16h– Palestra e oficina de capoeira com o Mestre Dnei e Roda de capoeira angola

18h30– Grupo Show com apresentações de puxada de rede, dança do bastão e dança do fogo

Dia 01/05/22

*Arrecadação de alimentos não perecíveis, aferição de pressão arterial e taxa glicêmica com universitários de enfermagem da UDF

09h- Show Bumba meu Boi de Seu Teodoro

10h- Palestra e oficina de capoeira com o Mestre Pequeno (MS)

12h- Brinquedos infláveis, algodão doce e churros

15h- Apresentação circense com o Palhaço Mestre Mandioca Frita (DF)

16h30- Palestra e oficina com o Mestre Cobra -Escola de Capoeira Angola Essência da Liberdade (Ecael), roda de capoeira e formatura da Contramestre Cida (RJ)

18h30- Show do cantor sertanejo Luigi

19h30- Banda Orum com o percussionista Ricardo

20h30- Samba de Roda

Serviço:

XIX Edição do Show Esportivo Cultural de Capoeira

Local: Riacho Fundo I – Estacionamento do Conselho Tutelar, ao lado da Administração Regional do Riacho Fundo I.

Data: 29 de abril a 1º de maio de 2022

Entrada franca