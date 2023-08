Centenas de músicos se reúnem na 10ª edição da Orquestra de Baterias de Florianópolis

Um conjunto extraordinário composto por 350 baterias e mais de 400 bateristas executou 13 clássicos da música internacional e brasileira

A 10ª edição da Orquestra de Baterias de Florianópolis animou a tarde deste domingo (20) na Ilha de Santa Catarina. Este encontro anual é reconhecido como o maior encontro de bateristas nas Américas, e o único no mundo a ser realizado de forma ininterrupta desde 2013. Os músicos presentes vieram de mais de 57 cidades brasileiras.

A edição de 2023 trouxe ainda mais dimensão à experiência ao contar com a participação de 80 cantores do Coral Encantos do Instituto Estadual de Educação, sob a regência do maestro Robson Medeiros Vicente, bem como músicos da Camerata Florianópolis. A apresentação encantou um público de mais de 12 mil espectadores.

Fotos: Eduardo Valente/ AFP

Um conjunto extraordinário composto por 350 baterias e mais de 400 bateristas executou 13 clássicos da música internacional e brasileira. Um elemento de reconhecimento internacional também marcou presença, com um grupo de 12 bateristas do “Kortrijk Drumt”, proveniente da Bélgica, que viajou ao Brasil para participar deste encontro musical.

Entre os acordes, os artistas uniram talentos para dar vida a canções atemporais do rock mundial e interpretações de sucessos do cenário musical brasileiro, incluindo releituras de músicas de artistas como Chitãozinho & Xororó e Rita Lee.