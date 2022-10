“Cenas de uma década: teatros de grupo do DF” relembra a trajetória de 52 coletivos teatrais da cidade

A programação gratuita conta com exposição, performances e exibição de filmes entre os dias 3 e 13 de novembro

O projeto “Cenas de uma década: teatros de grupo do DF” ocupa a Galeria Espaço Piloto (Universidade de Brasília) entre os dias 03 e 13 de novembro. O evento, idealizado pelo Grupo Tripé, comemora os 10 anos do grupo e relembra a trajetória de 52 coletivos teatrais da cidade.

A programação gratuita tem início com a Performance “Totem”, do Grupo Embaraça, e segue até o dia 13 com apresentações de outros coletivos, exibição de filmes, exposição e lançamento do livro “Grupo Tripé: A Primeira Década”.

“’Cenas de uma Década’ é, antes de tudo, a afirmação de que os coletivos dessa cidade constituem um patrimônio histórico que deve ser registrado. Nos últimos anos, voltamos nossa atenção para os espetáculos do Distrito Federal criados sem patrocínio, e produzimos dados e indicadores anuais sobre a cena local. Agora, seguimos celebrando e valorizando fragmentos daquilo que podemos considerar a história do teatro do DF. É sobre contá-la enquanto se vive, é sobre desenhar o mapa enquanto se caminha!”, diz o Grupo Tripé, formado por Ana Quintas, Gustavo Haeser e João Pedreira.

O projeto “Cenas de uma década: teatros de grupo do DF” foi aprovado no Edital FAC Brasília Multicultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), na categoria Patrimônio Histórico e Artístico, Material e Imaterial.

Grupos participantes:

Actus Produções, Agrupação Teatral Amacaca- ATA, Andaime Companhia de Teatro, BR S.A – Coletivo de Artistas, ChamaDOS Lúdicos, Cia de Comédia Os Melhores do Mundo, Cia Lumiato teatro de formas animadas, Cia Plágio de teatro, Cia. Brasilenses de Teatro, Cia. Burlesca, Cia. Elefante Branco, Cia. Ensaios, Cia. Infiltrados – Teatro de Ocupação, Cia. viÇeras, Cia. YinsPiração Poéticas Contemporâneas, Coletivo Antônia, Coletivo Columna, Coletivo de Teatro Enleio (CTE), Coletivo Instrumento de Ver, Coletivo Morada, Coletivo Mulher do Mundo, Coletivo Teatro da Sacola, Coletivo Truvação de Teatro, Companhia Dois Tempos, Diversos dias, EmQuadrados, EntreAberta Cia Teatral, Esquadrão da Vida, Estupenda Trupe, Grupo de Teatro Celeiro das Antas, Grupo E tal Teatro, Grupo Embaraça, Grupo Liquidificador, Grupo Momentâneo, Grupo Tripé, Grupo Teatral Noigandres, Humus de Teatro, isso NãO é Um CoLeTiVo, NEM – Núcleo Experimental em Movimento, Novos Candangos, Os Buriti, Paratibum Criações Artísticas, Poetizar Coletivo Teatral, Pujança, Ser a dois, Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro, Teatro Caleidoscópio, Teatro do Concreto, Teatro do Instante, Teatro dos Ventos, Tríade Brinquedo, Trupe Por um Fio, Trupe Trabalhe Essa Ideia.

Programação:

Dia 3 de novembro, às 18h, abertura com a Performance Totem (Grupo Embaraça)

Dia 04 de novembro, às 17h, Performance Estação Malacatifa (Tríade Brinquedo)

Às 19h, Desmontagem de Repertório (entreAberta Cia Teatral)

Às 20h, exibição dos filmes “Exu Frida” e “O Homem Banco” (Coletivo Instrumento de Ver) & Voa (Coletivo Antônia), e debate com os grupos

Dia 05 de novembro, às 18h, lançamento do livro “Grupo Tripé: A Primeira Década”

Dia 06 de novembro, às 10h, Performance Dia de Sol (Andaime Cia de Teatro)

Dia 07 de novembro, às 20h, exibição dos filmes “Eu não gosto” e “Descaminhos” (Teatro do Instante), e debate com o grupo

Dia 08 de novembro, às 20h, exibição dos filmes “Oco” (Cia Elefante Branco), “O Pequeno Chupa Dedos” (Coletivo Columna), “Nós, Escombros e Dormentes” (Teatro dos Ventos), e debate com os grupos

Dia 09 de novembro, às 20h, exibição dos filmes “Buraco”, “Isso Também Passará Antes que eu Morra” e “Sopro” (Cia. viÇeras), e debate com o grupo

Dia 10 de novembro, às 20h, exibição do filme “O Célebro das Largatixas” (Coletivo Truvação), e debate com o grupo

Dia 11 de novembro, às 12h, Prática Aberta – NEM

Dia 13 de novembro, às 17h, encerramento com Confra de teatro de grupo (Grupo Liquidificador)

Serviço

Cenas de uma década: teatros de grupos do DF

De 03 a 13 de novembro, na Galeria Espaço Piloto (Instituto de Artes, Universidade de Brasília)

Abertura dia 3 de novembro, das 18h às 22h.

Visitação de segunda a sexta, das 10h às 12h e das 14h às 20h. Sábado e domingo, das 13h às 20h.

Toda programação tem entrada franca e classificação indicativa livre.

