Com atrações clássicas do pé de serra, forrozeiros se apresentam nas feiras de Ceilândia

Um clássico, o projeto cultural “Festival de Forró Itinerante do Distrito Federal na Cidade de Ceilândia” retorna ao presencial, com espetáculos culturais gratuitos de artistas da cultura tradicional do Nordeste, radicados no Distrito Federal. De realização da Associação dos Forrozeiros do Distrito Federal – ASFORRÓ-DF, o projeto conta com recursos do da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo. A festança acontecerá neste fim de semana, a partir das 9h.

Os espetáculos serão realizados na Feira Central de Ceilândia, neste sábado 3 de dezembro, e na Feira e na Feira do Setor O no domingo 4 de dezembro e contará com as seguintes apresentações: Jamelo e Trio Cobras do Baião, Abílio e Trio Arte do Nordeste, Agábio e Trio Fortaleza, Anastácio Oliveira e Trio Forró Pra Nóis, Nilson Freire e Trio Pé de Serra, Nivaldo e Trio Asa Branca, Moacir e Trio Primavera, Honorato e Trio Guaraciaba, Luzivam e Trio Espacial, Neném do Acordeon e Trio os três do Forró, Luizão do Forró e Trio e Vavá Gomes e Trio Balançado.

À frente da iniciativa, o presidente da Associação dos Forrozeiros do DF, ASFORRÓ – Marques Célio, não esconde a alegria ao ver os artistas se apresentando nas feiras e conta que a expectativa do público é alta: “Minha alegria é ver que este projeto tem força para ter continuidade. Nossa cultura ocupando as feiras populares com espetáculos de qualidade e gratuitos”.

Serviço

Ceilândia recebe o Festival de Forró Itinerante do Distrito Federal

Data: 2 de dezembro – Feira Central de Ceilândia

3 de dezembro- Feira do Setor O de Ceilândia

Horário: A partir das 9h.

Redes: https://www.instagram.com/asforrodf