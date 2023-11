CCXP23 confirma presença de elenco de “Mamonas Assassinas – O Filme”

O filme que conta a história dos Mamonas Assassinas, uma das bandas de mais sucesso nos anos de 1990 no Brasil, terá um lugar especial na edição de dez anos da CCXP. Com a presença do diretor, Edson Spinello, elenco, figurinista, maquiador e caracterizador, o painel acontece no dia 3 de dezembro, no Palco Thunder. O público poderá acompanhar o bate-papo com os convidados e assistir trechos do longa, que chega aos cinemas no dia 28 de dezembro.

Entre os nomes confirmados estão os artistas que dão vida aos integrantes do grupo. O ator Ruy Brissac, que já interpretou o vocalista Dinho no musical sobre a banda, volta ao personagem no filme. Rhener Freitas aparece como o baterista Sérgio Reoli. Adriano Tunes e Robson Lima, encarnam o baixista, Samuel Reoli, e o tecladista e percussionista, Júlio Rasec, respectivamente. Já Bento Hinoto faz o papel de seu tio na vida real, também chamado Bento e que comandava a guitarra.

Ainda participam do painel Fernanda Schneider, atriz e influenciadora, que interpreta a namorada de Dinho, e Jéssica Córes, como Bárbara, companheira de Sérgio Reoli. Completam a lista de convidados o figurinista, Heitor Taddeo Ramaglio, e o maquiador e caracterizador, Lucas Martins.

Segundo Roberto Fabri, VP de conteúdo e marcas da CCXP, “Mamonas Assassinas – O Filme” tem um enorme apelo com o público brasileiro. “Os Mamonas conquistaram o Brasil. Foram precursores de um estilo e são lembrados até hoje com muito carinho pelos fãs. Prometemos um painel muito animado e cheio de novidades para quem está aguardando a chegada do filme às telonas”, afirma.

A CCXP23 conta com grandes nomes confirmados para sua 10ª edição. Xuxa será a artista homenageada. Astros como Zack Snyder e o elenco de Rebel Moon, Charlie Hunnam, Sofia Boutella, Anthony Daniels, Lana Parrilla, Mark Williams, Tyler Hoechlin, Bruce Dickinson, Selton Mello, Matheus Nachtergaele, Taís Araújo e Junji Ito também estarão no Palco Thunder da CCXP, que acontece entre 30 de novembro e 3 de dezembro, no São Paulo Expo.

