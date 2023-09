CCXP23 anuncia Patricia Breccia como nova convidada do Artists’ Valley by Bis

Com lançamento inédito no Brasil, autora argentina vem para o festival em parceria com a Editora Risco e estará todos os dias dentro do evento

A quadrinista argentina Patricia Breccia é a mais nova convidada do Artists’ Valley by Bis da CCXP23, conforme revelado pela organização do evento. Em parceria com a Editora Risco, Breccia é a 42ª artista confirmada para a edição de 10 anos do maior festival de cultura pop do mundo. Autora de grandes trabalhos, como “Sin Novedad en el Frente”, publicado na Fierro entre 1986 e 1987, a artista estará presente todos os dias de Artists’ Valley by Bis onde aproveitará para lançar o seu novo quadrinho: O Amante de Lady Frankenstein, com roteiro de Hernán Migoya. A CCXP23, vale recordar, acontece entre os dias 30 de novembro a 3 de dezembro. A vinda da artista coincide com o lançamento de “O Amante de Lady Frankenstein”, que a Editora Risco levará à CCXP23.

Quem é Patricia Breccia?

Nascida em Buenos Aries em 1955, Patricia Breccia é filha de Alberto Breccia, renomado artista argentino que criou verdadeiros clássicos dos quadrinhos. Patricia começou a carreira nos quadrinhos em 1974, quando publicou histórias históricas e humor gráfico nas revistas Sancho, Mediasuela e Mengano. Ela criou “Rita y los Ofícios” e “Malvina y Cía” para a revista Humor. Em 1980, colaborou com o escritor Guillermo Sacomanno na revista em quadrinhos “Sol de Noche”.

“Patrícia é uma das grandes autoras dos quadrinhos sul-americanos e ela é parte de uma tradição de quadrinistas brilhantes que inclui seu pai Alberto Breccia e Enrique Breccia, seu irmão. Será uma honra recebê-la na CCXP23 nessa parceria com a Editora Risco”, afirma Ivan Costa, sócio-fundador do evento e curador da programação de Histórias em Quadrinhos da CCXP23.

Para obter mais informações sobre a CCXP23 e conferir a lista completa de artistas e atividades, visite o site oficial. A expectativa está aumentando à medida que a data se aproxima, prometendo um encontro épico entre artistas, fãs e todo o universo da cultura pop.

Serviço CCXP:

Datas: de 30 de novembro a 3 de dezembro de 2023.

São Paulo Expo Horário de funcionamento do evento:

SPOILER NIGHT (29/11/2023): das 18h às 21h**

Quinta-feira (30/11/2023): das 12h às 21h

Sexta-feira (01/12/2023): das 12h às 21h

Sábado (02/12/2023): das 11h às 21h

Domingo (03/12/2023): das 11h às 20h