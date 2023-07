CCXP23 anuncia participação do Prime Video

O serviço de streaming é o primeiro a ter sua presença reveladana edição de dez anos do festival

São Paulo, 06 de julho de 2023 – A menos de 150 dias para a edição de 2023, a CCXP anuncia a participação do Prime Video, serviço de streaming da Amazon, como patrocinador e parceiro de conteúdo no maior festival de cultura pop do mundo. Esta será a sexta participação da marca na história do festival, que trará painéis exclusivos de suas séries originais e terá um espaço para ativações e interações com o público. Futuramente a organização do festival irá divulgar a programação completa da marca em seu site e redes sociais.

“Anunciar a programação da CCXP é sempre um momento de alegria e ansiedade para nós e para os fãs, e ter Prime Video como patrocinador e parceiro de conteúdo é um sinal para o público que tem muita coisa sendo feita para a edição de 10 anos. A parceria de longa data com a marca permite trazer muito conteúdo exclusivo, pensado em conjunto para que todos tenham a melhor experiência possível. Vocês não podem imaginar o que está por vir!”, afirma Beto Fabri, VP de Conteúdo e Marketing da CCXP.

A jornada conjunta da CCXP e Prime Video

A relação entre a CCXP e Prime Video começou em 2018, quando o estúdio trouxe o ator Ricky Whittle para promover a série “American Gods”, que estava prestes a lançar sua segunda temporada na época. No estande oficial, foi montado um espaço que remetia ao bar oficial da série, chamado ‘Jack’s Crocodile Bar’, e também foram exibidos figurinos da série “Man in the High Castle”.

Já em 2019, o streaming trouxe para o Palco Thunder o elenco de “The Boys”, série de sucesso baseada na obra de Garth Ennis e Darick Robertson, o elenco de “Star Trek: Picard” e de “The Expanse”. Foi ali, no Palco Thunder, que também foram revelados detalhes das séries originais produzidas no Brasil, como “Soltos em Floripa” e “Dom”. Já na ativação do pavilhão, foi feito um carrossel que colocava o público em contato com os personagens de “American Gods”, além de cenários de “The Boys”, “Carnival Row”, “The Expanse” e “Star Trek: Picard”.

Em 2020, durante a CCXP Worlds, selo digital do festival, o serviço anunciou com exclusividade “Invincible”, com a presença de Steven Yeun, J.K. Simmons, Zazie Beetz, Gillian Jacobs, Zachary Quinto e Robert Kirkman. O painel da série “The Wilds” contou com a presença da criadora e produtora executiva Sarah Streicher, da produtora executiva Amy B. Harris e de parte do elenco, incluindo Rachel Griffiths, Reign Edwards e Sarah Pidgeon. O último painel foi dedicado à sexta temporada de “The Expanse”, com a participação de Dominique Tipper, Wes Chatham e Cara Gee.

Na CCXP Worlds 21, Prime Video trouxe conteúdos especiais de “A Roda do Tempo”, com os atores Rosamund Pike e Álvaro Morte. Também houve uma mensagem especial do ator Karl Urban, de “The Boys”, além do anúncio da animação “The Boys: Diabolical”, com as participações de Awkwafina e Andy Samberg. Encerrando esse painel, Sir Patrick Stewart esteve junto a Michelle Hurd e John De Lancie para promover a segunda temporada de “Star Trek: Picard”.

Já a CCXP22, edição de retorno ao presencial após dois anos pandêmicos, contou com painéis no Palco Thunder e Palco Ultra. Comandado por Aline Diniz e Ikaro Kadoshi – que se tornou a primeira drag queen a apresentar um palco da CCXP – o dia começou com o elenco de “Senhor dos Anéis: Anéis de Poder” Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson e Trystan Gravelle. Em seguida, foi a vez de “A Roda do Tempo”, com Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood. A terceira atração do dia foi “Jack Ryan de Tom Clancy’s”, trazendo Michael Kelly e Betty Gabriel. O estúdio encerrou o painel com mais um sucesso Original Amazon , “Periféricos”, colocando no palco Chloë Grace Moretz e Lisa Joy para falar sobre a série que teve o final de sua temporada exibido em dezembro do mesmo ano. Dentro da ativação montada pelo estúdio, os fãs puderam mergulhar fundo no universo de “O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder” ao entrar em um navio de Númenor ou ficar cara-a-cara com um imponente Balrog, que se tornou um dos principais pontos para fotos no evento. Além disso, Prime Video levou uma área imersiva de “The Boys” e a chance de experimentar os poderes da grande Moraine de “A Roda do Tempo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para obter mais informações sobre a CCXP23, basta acessar o site https://www.ccxp.com.br/

Serviço:

CCXP23

Datas: de 30 de novembro a 3 de dezembro de 2023.

Local: São Paulo Expo

Horário de funcionamento do evento:

SPOILER NIGHT (29/11/2023): das 18h às 21h (apenas para convidados e imprensa)

Quinta-feira (30/11/2023): das 12h às 21h

Sexta-feira (01/12/2023): das 12h às 21h

Sábado (02/12/2023): das 11h às 21h

Domingo (03/12/2023): das 11h às 20h