CCXP22: Conheça algumas das atrações interativas promovidas durante o maior evento de cultura pop do mundo

Visitantes podem estar próximos de seus personagens favoritos e ainda ganhar brindes exclusivos participando das experiências proporcionadas por cada marca e estúdio

São Paulo, 03 de dezembro de 2022: Desde que a CCXP22 abriu portas, na quinta-feira, no São Paulo Expo, fãs estão em uma corrida para garantir o maior número de lembranças do evento em cada uma das 104 marcas presentes nesta edição. Da área de gastronomia, com o Outback, à Prime Video, Globoplay, HBO, Netflix e Neosaldina, entre muitas outras. Cada área está tão incrível que é impossível passar sem querer entrar para viver experiências imersivas e deixar de pegar um dos brindes que eternizam não só seus personagens favoritos como também a visita à edição mais épica de todas da CCXP.

“Uma das mágicas da CCXP é a interação das marcas com o público em forma de uma lembrança física. A presença das marcas ajuda a CCXP a ampliar a paixão dos fãs e fazer o evento cada vez mais épico”, destaca Otávio Juliato, CCO do Omelete Company.

Conheça mais sobre algumas das atrações interativas que prometem fazer a diversão dos visitantes durante todo o evento:

Com o sucesso da série ‘The Boys’, o estúdio Prime Vídeo promove uma ação em que fãs podem girar uma roleta para ganhar brindes como bottons exclusivos e pochetes personalizadas com a temática da atração. Em paralelo, para o sucesso ‘O Senhor dos Anéis – Os Anéis do Poder’, foi pensada uma experiência interativa ligada à memória afetiva, na qual é possível tirar fotos e ganhar uma mochila com pôster.

Para o lançamento da terceira temporada de ‘Jack Ryan’, estrelada por John Krasinski, os fãs vivem um momento de espião, participando de um escape room temático. Ao final, todos ganham um crachá de agente secreto e, caso seja o vencedor do jogo, leva para casa um brinde especial.

A plataforma de streaming Globoplay preparou uma programação diversa, que traz desde o escape room de ‘Miraculous’ à montagem do quebra cabeça ‘As Five’. Além disso, os visitantes ainda conhecem o ‘Cartola Express’, uma cabine de vento onde tem que tentar agarrar o máximo de notas premiadas possível e o “Jump Telecine”, na qual a galera pula o mais alto possível em uma cama elástica para pegar um dos ícones do Telecine.

Já HBO Max estreia em sua primeira CCXP presencial com uma agenda repleta de ativações emocionantes e inéditas dos amados títulos – e franquias que serão lançadas em breve. No espaço de ‘The Last Of Us’, por exemplo, os visitantes recriam os passos de Joel e Ellie em um perigoso museu e buscam por elementos escondidos na escuridão do cenário. E em meio a tudo isso aproveitam oportunidades para fotos e muitas outras surpresas pelo caminho. Já a experiência em A Casa Do Dragão leva os participantes da CCXP22 à Sala do Trono dos Sete Reinos para vivenciar o Trono de Ferro como verdadeiros Targaryens e eternizar esse momento épico com uma foto.

Direto do universo das animações, os fãs de “Irmão do Jorel” ainda podem se sentar para fotos na icônica poltrona da Vovó Gigi, decorada para seu especial de Natal. Os entusiastas de Rick e Morty entram em uma sala que simula o espaço sideral, apenas iluminada por estrelas e o luar, visitam a nave espacial da dupla e, o mais legal, para sair do espaço, os participantes da CCXP22 passam por um portal do multiverso.

A HBO Max é a Casa do Torcedor Roxo da Champions e do Paulistão 2023. Para celebrar e mostrar um pouco do universo futebolístico da plataforma aos fãs da CCXP22, os presentes encontram espaços imersivos com os troféus mais icônicos, televisões transmitindo cenas de jogos clássicos e muito mais.

No estande da Netflix, os fãs de Round 6 são surpreendidos. A ativação interativa da série tem atraído olhares e chamado a atenção de todos que passam pelo local. Entre os jogos, que possuem diversos detalhes dos cenários da produção, as pessoas vão poder participar dos tradicionais desafios da ponte de vidro, o cabo de guerra para e a memorável brincadeira da ‘batatinha frita 1, 2, 3’, com a boneca comentando o jogo. Pelo estande, estão espalhados cenários instagramáveis das produções da Netflix como Wandinha, Heartstopper, Sandman e outros. Aqueles que querem participar das ações, há uma opção de agendamento de fila virtual, disponível no site oficial da Netflix na CCXP22. https://netflixnaccxp.com/

O enorme estande da Disney possui diversos cenários de fotos para o público garantir alguns dos melhores cliques do evento. Há também um momento de meet and greet com o icônico personagem Zé Carioca, que acontece todos os dias a cada duas horas. Na ativação da Rádio Disney, o público tem a chance de girar uma roleta que dá diversos prêmios. Outra ação no espaço é a do Combo Plus, com um quiz que também dá brindes, entre eles balde de pipoca, um pôster e um chaveiro da Disney+. Além das ativações de Avatar, os fãs podem participar de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, em que entra numa sala para poder assistir o trailer e demais materiais do filme.

Já a Universal Studios preparou um estande especial para os fãs da série animada A Casa Mágica da Gabby. O público presente pode tirar fotos em um dos cenários da série, além de encontrar com a própria personagem Gabby que faz aparições inéditas junto a gatinha que mora na cozinha, a Cakey.

A série que estreou na Netflix em janeiro de 2021 e tem sua produção realizada pela DreamWorks conta a história da pequena Gabby, uma menina de 11 anos com uma super imaginação, e seu adorável gatinho de pelúcia, Pandy Gato. Juntos, eles vivem aventuras mágicas dentro do universo fantástico de uma casa de bonecas, onde cada um dos cômodos é habitado por um gatinho diferente. A cada episódio, Gabby recebe uma encomenda nova, sendo esse o tema central da história, e, ao colocar suas orelhas mágicas de gatinho, ela fica do tamanho da casa mágica, dando início a jornada de aventuras ao lado de seus companheiros felinos.

Além do painel da Paramount no Palco Thunder by Cinemark Club, que conta com apresentação de conteúdos exclusivos, o público poderá viver uma experiência imersiva no universo de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes” em um estande medieval inspirado na taverna apresentada na San Diego Comic Con, com atividades interativas. As ativações remetem a atividades do período em que o filme é ambientado. Os visitantes da feira poderão fazer sua própria caricatura e ganhar um pôster de “procura-se” personalizado com seu rosto desenhado. O público pode também praticar a mira na ativação do arco e flecha, além de tirar fotos com os monstros de Dungeons & Dragons, como a pantera deslocadora, o mímico e o cubo gelatinoso. Por fim, em horários surpresa, os visitantes que estiverem pelo estande poderão provar a bebida da Taverna de D&D, feita pelo influenciador GG Drinks. Em cada atividade realizada, os visitantes ganham diferentes pôsteres do filme.

Na Warner, o estande está focado em quatro lançamentos do estúdio. Para o filme da Barbie, o local produziu uma grande caixa da Barbie e a réplica do carro que vai ser usado no filme em tamanho real para as pessoas entrarem e tirarem fotos. O estande também conta com um local para o público se maquiar, além de poder, oderem entrar no escorregador da Barbie para cair em uma piscina de bolinhas. Com Shazam está acontecendo um jogo interativo com um questionário, que tem as respostas feitas pela árvore da vida, que é um elemento do filme. No fina, os participantes ganham uma bolsinha de brinde. Ainda dentro da ativação do Shazam, tem um outro espaço com cadeirinhas para o pessoal descansar e uns vídeo games também, para diversão do público. Já o Aquaman tem um espaço para bater foto, composto por um painel de LED e um tridente. A pessoa aciona a ativação por meio do tridente e em um botão que fica no chão, para logo em seguida aparecer o nome do filme atrás. Tudo isso filmado pela equipe do estande que manda direto no WhatsApp do Público, que ao final distribui um bottom de brinde. Por fim, com Flash eles estão com uma ativação que é uma esteira que simula as rodas de hamsters, para o fã sentir um pouco como é a corrida do flash. Encerrando a ação, o público ganha uma bolsinha da série.

Saindo dos estúdios e falando um pouco de outras marcas presentes na CCXP22 o Outback Steakhouse, restaurante de temática australiana, está presente pela terceira vez consecutiva na CCXP. A marca aterrissa no evento com um restaurante de verdade e produtos exclusivos, além de ativações inéditas, entre elas, um vídeo em 360 graus, um cosplay virtual. Pela primeira vez participando presencialmente e com um estande com mais de 300m², a marca é o restaurante oficial do evento e traz uma experiência única aos frequentadores, promovendo um verdadeiro #MomentoOutback para quem quiser quebrar a rotina agitada durante o período.

Além de produtos já conhecidos do cardápio e em porções individuais, o Outback traz para a CCXP dois novos burgers e um novo frozen criados para venda exclusiva no evento. O Bold Burger 2.0 e o Bold Crunchy Chicken já são um sucesso entre o público. Quanto à novidade em bebida, a marca lança no evento o Aussie Bold Frozen, um frozen preparado com morango, amoras, xarope sabor cranberry e Fanta sabor uva. Para complementar, o cliente recebe a bebida em um copo desenvolvido exclusivamente para o evento.

A Neosaldina apresenta Neosaland – a saga de desafios incríveis da Neosa – para combater os vilões da dor de cabeça. A ação é pioneira, uma vez que é a primeira vez que uma marca de medicamentos participa do maior evento de cultura pop do mundo.

Apostando no universo dos quadrinhos, games, filmes e séries mais famosos da atualidade, a ativação é pensada para combater a dor de cabeça, repleto de missões imersivas que convidam os participantes a uma experiência lúdica, por meio de dinâmicas e desafios em grupo que completam um circuito épico e trazem o protagonismo ao maior super-herói desta jornada: os fãs. Para aumentar a experiência, Neosaland ainda conta com um ranking dos participantes das missões e prêmios exclusivos para grupos que ousarem a se aventurar pelo campo de batalha contra dor de cabeça.

O Mercado Livre preparou a Imersão Baby Yoda, na qual os participantes precisam vestir uma mochila (em formato de caixa do Mercado Livre) e atravessar uma pista de obstáculos com o pequeno personagem e deixá-lo são e salvo. Durante o percurso é gravado um boomerang para o Instagram e, ao final, os participantes ganham um copo do Baby Yoda.

E, entre muitas outras oportunidades, a FAN LAB, marca geek da Riachuelo que marca sua estreia na CCXP, está realizando uma gincana em grupo onde os participantes são divididos em pares e ao final ganham um boton da série Round 6.

Vale destacar que Cinemark e next assinam os palcos Thunder e Omelete, respectivamente, para edição de 2022.