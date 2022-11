CCXP volta ao presencial com astros da Netflix e da Marvel em SP; veja como comprar ingressos

O CCXP se consolidou por apresentar painéis com grandes estúdios, trazer estrelas de Hollywood e receber artistas de quadrinhos

Vitória Macedo

São Paulo – SP

Os fanáticos por quadrinhos, cinema, séries e música estão na expectativa para os próximos dias 1º, 2, 3 e 4 de dezembro. É quando São Paulo recebe a CCXP22 -Comic Con Experience-, um dos maiores eventos de cultura pop do mundo. Após dois anos de edições online por causa da pandemia, o festival volta a acontecer presencialmente, na São Paulo Expo, no Jabaquara, zona sul da capital.

O CCXP se consolidou no universo pop por apresentar painéis com grandes estúdios, trazer estrelas de Hollywood para perto do público, além de receber artistas de quadrinhos. A volta ao presencial também é esperada pelo pessoal faz cosplay, ou seja, se fantasia de seus personagens preferidos, uma das marcas do evento. As produções são tão elaboradas que o festival promove concursos para decidir a melhor.

O QUE VEM POR AÍ?

Os 115 mil m² do pavilhão da São Paulo Expo, onde acontece o evento, recebe estandes de 70 expositores, entre elas Mercado Livre e Piticas.

O palco principal, Thunder by Cinemark Club, reúne os principais artistas de cinema, TV e games, nacionais e internacionais. É ali que a Netflix apresenta, a partir das 13h30 do sábado (3), o elenco da aclamada série “Round 6” e também Jenna Ortega, protagonista da mais nova sensação da plataforma, “Wandinha”, série derivada de “A Família Addams”.

Além de ser um evento com novidades da cultura pop, ele também serve para fãs encontrarem e homenagearem seus ídolos. É o caso do ator Édgar Vivar, que interpretou o Sr. Barriga e Nhonho em “Chaves”. Ele distribui autógrafos e tira fotos com o público durante os dias de festival e, no domingo, 4, sobe no palco Thunder.

A Marvel, além de exibir produtos com a amostra de sua primeira loja na América Latina, traz os atores Paul Rudd, Evangeline Lilly e Jonathan Majors, do filme “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” para falar com o público.

E estes não são os únicos astros a dar as caras em São Paulo. A atriz Zoe Saldana participa de painel da Disney nesta quinta, 1º, para promover o filme “Avatar: O Caminho da Água”, que chega aos cinemas em 15 de dezembro. Já Keanu Reeves fala sobre o filme “John Wick 4” em painel da Paris Filmes, no sábado (3). O ator Tenoch Huerta, que interpretou o anti-herói Namor no filme “Pantera Negra: Wakanda Forever” participa de painel na sexta (2). Plataformas de streaming como Paramount+, Prime Video e HBO Max também têm espaço na programação.

Até os fãs de futebol têm vez na agenda do evento. O palco Thunder transmite o jogo da Copa do Mundo entre Brasil e Camarões nesta sexta-feira (2) com comentário de Azaghal e Forlani. Além disso, a arena Globoplay vai fazer uma dinâmica pré-jogo com o público.

Há ainda outros palcos, como o Ultra, o segundo maior do festival, e o palco Creators, dedicado a criadores de conteúdo para as redes sociaise que tem shows de artistas como Vitão, além da Tribo Game Arena, comandada por Gaules, o maior streamer do país.

Para quem é fã de quadrinhos e gosta de conhecer novas histórias, o Vale dos Artistas traz mais de 500 quadrinistas, entre nomes independentes e de grandes editoras.

Neste ano, a CCXP também lançou o palco Bentô, para tentar se aproximar ainda mais de um público que só cresce no Brasil: os fãs de cultura pop japonesa e de outros países do leste asiático, como China e Coreia do Sul, também conhecidos como otakus. O espaço tem desde programação sobre anime, mangá e cosplay, até doramas e k-dramas, as novelas produzidas na região.

AINDA TEM INGRESSO?

São quatro as formas de credenciamento para participar do evento: ingresso diário, pacote para os quatro dias, Epic Experience e Full Experience. Mas nem todas as opções estão disponíveis. Ainda há o o terceiro lote da credencial diária, que custa a partir de R$ 140, mas os ingressos para o sábado já estão esgotados. Já a Epic Experience, com direito a todos os dias de festival e acesso à entrada VIP -aberta uma hora antes dos portões do público-, assento reservado em área VIP no palco Thunder sai por R$ 2.200. Os ingressos estão à venda no site Mundo Ticket.

COMO SE PREPARAR?

Com tanta programação e atrações, quem for ao evento precisa se programar para não perder nada, além de ter que estar disposto a enfrentar filas para ver os artistas. É bom anotar tudo o que for ver e se atentar aos horários.

Além disso, com o aumento de números de casos de Covid-19, a CCXP orienta seus visitantes a utilizarem máscara facial, cirúrgica tripla camada, PFF2 ou N95, durante o evento.

O QUE LEVAR?

A organização permite levar garrafa de água e também alimentos que estejam em embalagens lacradas ou embaladas em papel alumínio ou saquinhos. Mochilas são a melhor opção para guardar os pertences, brindes e compras e dar mais conforto na hora de se locomover.

COMO CHEGAR À CCXP?

A São Paulo Expo fica na rodovia dos Imigrantes. O melhor jeito de chegar lá por transporte público é pelo pelo metrô. A estação Jabaquara, na linha 1-azul do Metrô, fica a cerca de 1,7 km do endereço.

CCXP22

Quando qui. e sex., das 12h às 21h; sáb. das 11h ás 21h e dom. das 11h às 20h; 1 a 4/12

Onde São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, Água Funda, região sueste

Preço a partir de R$ 140

Link: https://www.ccxp.com.br/

