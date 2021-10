Confira a programação do CCBB Educativo para o mês das crianças

Comemoração e atividades para crianças são destaques da programação de outubro do CCBB Educativo. Confira!

Em outubro, as crianças terão ainda mais espaço na programação do CCBB Educativo em comemoração ao Dia das Crianças. No dia 12, serão duas atrações. De manhã, a Data Comemorativa recebe os pequenos para, na companhia de seus pais, responsáveis e novos amigos, confeccionarem um folioscópio, livreto com várias imagens sequenciais que ao ser folheado nos dá a impressão de movimento. Já à tardinha, com o sol se pondo, os jardins do CCBB darão lugar a um cinema a céu aberto, onde as crianças poderão curtir uma Sessão Miúda.

Na tela, serão exibidos curtas metragens produzidos coletivamente pelos próprios participantes das oficinas de arte, do Lugar de Criação, nos últimos meses. Um programa mais que especial para quem curte cinema, arte, história, fantasias e imaginação.

O Mês das Crianças segue animado com cinco edições de Lugar de Criação (quatro presenciais e uma digital), as crianças terão ainda mais espaço na programação do CCBB Educativo.

Programação Presencial

12/10 – Data comemorativa- Dia das Crianças

Esta atividade faz parte do projeto Patrimônio e Memória do Programa CCBB Educativo Arte & Educação, que entre outras ações, celebra algumas das datas comemorativas que marcam o calendário brasileiro, como uma oportunidade de revisar narrativas e fortalecer nossos vínculos com a cultura brasileira.

Para comemorar o Dia das Crianças vamos criar um folioscópio, um livreto com várias imagens sequenciais que ao ser folheado nos dá a impressão de movimento. Logo após teremos a Sessão Miúda, uma proposta de cineclube para toda gente miúda que gosta de cinema, arte, história, fantasias e imaginação. Nessa edição vamos ao cinema do CCBB assistir curtas metragens produzidos coletivamente pelas próprias crianças que participaram das nossas oficinas de arte, o Lugar de Criação, durante os meses de julho e agosto.

Serviço:

Terça-feira, às 10h30.

Classificação indicativa: a partir de 3 anos.

Acesso: evento gratuito.

Inscrições: www.eventim.com.br

Para esta atividade são emitidos apenas 4 ingressos; 1 por CPF. O representante poderá estar acompanhado por até 05 pessoas de sua família, com o mesmo ingresso. Ingressos mediante agendamento prévio através da plataforma EVENTIM.

Capacidade: 24 pessoas

12/10- Dia das crianças – Projeção Sessão Miúda ao ar livre

Essa edição da Sessão Miúda será ao ar livre, com a exibição de curtas metragens produzidos coletivamente pelas próprias crianças que participaram das oficinas de arte, do Lugar de Criação, durante os meses de julho e agosto. Uma proposta de cineclube para toda gente miúda que gosta de cinema, arte, história, fantasias e imaginação.

Serviço:

Terça, às 18h.

Classificação indicativa: a partir de 10 anos.

Acesso: Evento gratuito.

Capacidade: indeterminada com um distanciamento de acordo com os protocolos sanitários. Participação espontânea sem necessidade de retirada de ingresso ou agendamento. A exibição acontecerá na área externa, conjunto à sala do Programa CCBB Educativo, próximo a obra Casulo.

Lugar de criação (02, 09, 16 e 23/10)

Vivências para todos os públicos com atividades artísticas de criação e mediação cultural que estimulam o convívio e o diálogo com as artes e com temas da atualidade.

Serviço:

Sábados às 15h

Duração: 1h

Classificação indicativa: a partir de 3 anos

Inscrições: www.eventim.com.br

Para esta atividade são emitidos apenas 4 ingressos; 1 por CPF. O representante poderá estar acompanhado por até 05 pessoas de sua família, com o mesmo ingresso. Ingressos mediante agendamento prévio através da plataforma EVENTIM.

Capacidade: 24 pessoas

09/10 – Oficina de Artes

Exercícios de experimentação de materiais, sons e movimentos em processos artísticos voltados à criação de imagens.

16/10 – Oficina de Histórias

Encontros de leitura mediada de livros ilustrados, seguidos pela criação de narrativas de invenção com imagens e textos reunidos em publicações artesanais.

23/10 – Oficina de Saberes

Encontros de produção de narrativas a partir dos imaginários culturais dos participantes, promovendo um diálogo das culturas locais com as exposições em cartaz.

Programação digital

22/10 – Lugar de criação digital- O que é Patrimônio Imaterial?

Vivências digitais para todos os públicos com atividades artísticas de criação e mediação cultural que estimulam o convívio e o diálogo com as artes e com temas da atualidade.

O Lugar de Criação Patrimônio Imaterial convida famílias e públicos de todas as idades para uma investigação sobre a nossa relação com as histórias e memórias de família. Desde os episódios que correm de boca em boca, até as receitas que aguçam o paladar e os sons capazes de te levar para outros lugares. Você vai precisar apenas de um telefone celular, um caderno e alguma disposição.

Serviço:

Sexta-feira, às 10h.

Classificação indicativa: a partir de 3 anos

Local: redes do CCBB e site do Programa CCBB Educativo – Arte & Educação