CASACOR Brasília encerra edição 2021 com Special Sale

Sábado,11, e domingo, 12/12, os dois últimos dias da mostra, são dedicados à venda de mobiliário e objetos em exposição

A CASACOR Brasília está na semana de encerramento da sua 29ª edição. A mostra termina no domingo, 12 de dezembro, depois de 48 dias de realização. E como já é tradição, os dois últimos dias da mostra são dedicados ao Special Sale. Uma oportunidade para o público visitante levar para casa, entre centenas de itens disponíveis, adornos e mobiliário dos ambientes de “seus sonhos” com preços especiais. Há descontos também para obras de arte, luminárias, fineart, tapetes, equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos e produtos diversos (exceto automóveis, alimentação em restaurantes/ bares/cafés), apresentam descontos que podem chegar a 50%.

Todos os produtos com a etiqueta Special Sale participam da ação e a consulta sobre preços acontece de forma presencial, diretamente com os recepcionistas e consultores das marcas em cada um dos ambientes que compõem a CASACOR Brasília deste ano. As informações e comercialização dos produtos é de total responsabilidade dos lojistas, empresas participantes e fornecedores oficiais da mostra.

Com 37 ambientes assinados por 57 arquitetos, designers de interiores e paisagistas, a CASACOR Brasília acontece na 904 Sul, local que já recebeu as edições de 2010 e 2011 da reconhecida como a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas na cidade. O tema que inspirou o elenco de profissionais participantes da mostra de 2021 é “Casa Original”. Ele instigou os profissionais e os visitantes a refletirem sobre o morar contemporâneo ao propor o resgate da história de seus habitantes em equilíbrio com a tecnologia.

Sobre a CASACOR Brasília

A CASACOR Brasília está completando 29 anos. As arquitetas Eliane Martins e Sheila Podestá têm uma longa história com a mostra na cidade ao participarem como profissionais convidadas em 1994 com o Quarto de Casal. Posteriormente, no ano 2000, uniram-se à Abadia Teixeira e Catarina Bastos – dupla que inaugurou a mostra tanto em Brasília quanto em Goiás -, na administração da CASACOR nas duas praças. Dois anos depois, assumiram totalmente as duas franquias da região Centro-Oeste. A empresária Moema Leão se juntou a Martins e Podestá em 2001 para contribuir com o sucesso de público da mostra ao torná-la umas das mais visitadas do país.

Foto: Haruo Mikami

Foto: Edgar Cesar

Foto: Haruo Mikami

Foto: Edgar Cesar

Foto: Haruo Mikami

Foto: Edgar Cesar

Foto: Edgar Cesar

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2020 chega à sua 34ª edição em São Paulo, com 15 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ribeirão Preto), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO

Quando: de 26 de outubro a 12 de dezembro de 2021

Special Sale: 11 e 12 de dezembro

Onde: 904 Sul

Horário de funcionamento*:

Terça a sexta, das 15h às 22h

Sábados, domingos e feriados, das 12h às 22h

*com agendamento prévio para visita. Cada visitante tem 2h30 para conferir a mostra

Valores de ingressos: R$70,00 (inteira), R$35,00 (meia para estudante, professor e pessoas com 60 anos ou mais). Desconto de 30% para clientes BRBCARD. Assinantes do Correio Braziliense têm 50% de desconto (desconto válido para compra de até 2 (dois) ingressos por CPF. É obrigatória a apresentação do cartão Clube do Assinante (impresso ou digital) na entrada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Passaporte único: R$250,00

Compra de ingresso de meia-entrada:

Idoso a partir de 60 anos

Estudante apresentando o documento válido com foto ou recibo de pagamento

PCD e seu acompanhante

Professor da rede pública e privada, apresentando o documento válido com foto

Comprovação de meia-entrada será exigida na portaria de acesso

Importante:

1 (um) CPF pode comprar no máximo 10 ingressos

A partir de 5 ingressos, parcelamento em 2 vezes

Venda Grupo: Compras acima de 10 ingressos ou por CNPJ, envie e-mail para [email protected]

Gratuidade: Crianças menores de 12 anos não pagam

Onde comprar: à venda na bilheteria digital https://casacorbsb.byinti.com/#/ticket/