CASACOR Brasília abre as portas nesta terça-feira (26)

Tema Casa Original inspira os 37 ambientes da 29ª mostra, que acontece de 26 de outubro a 12 de dezembro, na 904 Sul

Com 37 ambientes assinados por 57 arquitetos, designers de interiores e paisagistas, a CASACOR Brasília acontece de 26 de outubro a 12 de dezembro, na 904 Sul, local que já recebeu as edições de 2010 e 2011 da reconhecida como a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas na cidade. O tema a ser explorado pelo elenco de profissionais participantes da mostra de 2021 é “Casa Original”. Ele instiga os profissionais e os visitantes a refletirem sobre o morar contemporâneo ao propor o resgate da história de seus habitantes em

equilíbrio com a tecnologia.

A 29ª edição ocupa área coberta de 4.130m² em parceria com a Eletronorte, dividida em três edificações, e mais 2.995m² ao ar livre, que apresentam as principais tendências de arquitetura, design, mobiliário, objetos e paisagismo, além de novidades em materiais para construção. São 7.200m² compostos por espaços que vão de estúdios com 35m² a um amplo jardim de mais de 1 mil m², assinados por nomes consagrados da arquitetura, do design de interiores e do paisagismo, e novos talentos estreantes na mostra.

O elenco reúne profissionais renomados. André Alf tem 25 participações em CASACOR Brasília e Walléria Teixeira faz em 2021 a sua 24ª edição. Cybele Barbosa soma 15 projetos para a mostra, e Miguel Gustavo e Ney Lima, 17. Albuquerque e Peres, escritório de Hélio Albuquerque e Sônia Peres, é presença constante na mostra brasiliense, assim como Silvana Albuquerque, que completa 10 anos assinando ambientes para o evento.

Caroline Nogueira, Daniella Véras, Daniele Franco, Isabela Diniz, Maria Araújo, Marcelo Netto, Olívia Campos, Orestes Blanco, Palloma Meneghello e Rosa Pereira estreiam na mostra, que marca em 2021, o retorno do paisagista David Nehring, do designer de interiores Raphaell Cruz, do escritório Tivi Studio de Arquitetura e de Vanessa Von Glehn. Projetos que podem ser conferidos presencialmente e também virtualmente, através do Tour 3D disponível no site www.casacor.com.br. Nos ambientes, as propostas dos arquitetos, designers e paisagistas para um retorno às origens em espaços que equilibram passado e futuro ao tornar a casa um lugar essencial, ancestral e natural, valorizando a história dos seus moradores na era digital.

Em 2020, a mostra em seu formato tradicional não aconteceu em função da pandemia, dando lugar ao “Janelas CASACOR”, projeto de enorme sucesso, realizado no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek. E diferentemente dos anos anteriores, esta edição terá fluxo de visitação programado, com número limitado de pessoas em circulação. O acesso, em função da pandemia, só será possível com horário marcado, realizado no ato da compra do ingresso. O visitante terá duas horas e meia para a realização do tour e conferir as tendências e soluções em arquitetura e decoração apresentadas na mostra.

Para a visitação presencial da CASACOR Brasília 2021 é obrigatório o uso de máscara durante todo o percurso, exceto em operações gastronômicas, de acordo com as regras sanitárias estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal. Além de medição de temperatura obrigatória na entrada do evento, o circuito de visitação oferecerá aos visitantes diversos pontos de higienização com álcool em gel, pias para lavagem das mãos e banheiros funcionais, totalmente equipados. Também será exigida a comprovação de vacinação com ao menos uma dose, bastando apresentação do comprovante de vacinação, físico ou do Conecte SUS, do Governo Federal.

Homenagem

Uma instalação de arte localizada na entrada da CASACOR Brasília promete emocionar os visitantes. A Galeria dos Heróis Invisíveis BRB presta uma homenagem aos profissionais de diversas categorias que atuaram fortemente durante o processo pandêmico. Médicos, bombeiros, motoristas de ônibus, catadores de lixo, motoboys, enfermeiras e tantos outros trabalhadores que estiveram na linha de frente ilustram o espaço-tributo, composto de andaimes em estruturas metálicas e 24 omagens em preto e branco feitas pelo fotógrafo Breno Esaki.

Após a parceria exitosa no Janelas CASACOR em 2020, a empresária Moema Leão e as arquitetas Eliane Martins e Sheila Podestá, convidaram Eduardo e Lilian Sainz, da SAINZ Arquitetura, para assinar o projeto artístico desta 29ª edição. Coube a dupla a concepção da instalação de arte de 310m².

Sainz Arquitetura -Galeria dos Heróis Invisíveis BRB. Foto: Haruo Mikami

“Eles fizeram a instalação na época do Janelas e gostamos muito. Foi muito original. Esse ano resolvemos convidá-los para fazer a fachada. Queríamos que as pessoas fossem surpreendidas e eles vieram com uma ideia bastante original e conectada com a atualidade, que acatamos na hora”, lembra Moema Leão. “O tema nasce do encontro de vários conceitos. Um deles é de reconstrução. O outro de reforma. O terceiro de que estamos todos juntos dentro da mesma história”, revela Eduardo Sainz.

A palavra reconstrução é o principal norte do projeto, que presta um tributo a quem realmente teve protagonismo na crise sanitária, para assim, poder olhar para o futuro que começa a ser vislumbrado com o avanço da vacinação no mundo. “A nossa intenção é mostrar que estamos em reforma (na sociedade). Esse espaço é só para falar muito obrigado a esse pessoal”, completa o arquiteto.

Gastronomia

A CASACOR Brasília, mais uma vez, vai além das tendências da arquitetura, do design e do paisagismo, para celebrar a boa gastronomia. São três espaços dedicados à gastronomia com projeto arquitetônico especial: o restaurante Aroma CASACOR, o bar de drinques Altas Gastrobar e o café e pizzaria Bäckerei.

Restaurante principal da mostra, o Aroma CASACOR será comandado pelo chef Ronny Peterson e com ambiente projetado por Flavia Nasr. Em sua primeira participação, o pernambucano radicado em Brasília preparou uma experiência exclusiva com cardápio composto apenas por pratos inéditos. A proposta é de um menu contemporâneo com base nas cozinhas brasileira e italiana, numa fusão dos ingredientes mais usados.

“O menu do Aroma CASACOR terá pratos novos, num passeio pela cozinha italiana, que é a minha raiz, com a brasileira. Estamos vivendo um momento em que os ingredientes brasileiros estão em altíssima qualidade”, define Ronny Peterson. Do Brasil, o chef traz ingredientes, como feijão verde, carne seca, tucupi e doce de leite. A referência à Itália está na releitura de pratos tradicionais, como saltimbocca, nhoque e panna cotta, que ganham um toque brasileiro. A fusão de culturas se apresenta em pratos como Tortellini de carne seca, com fonduta de queijo serrano e chips de abóbora; Saltimboca ao molho marsala e nhoque de Parma; e Panna cotta de doce de leite com terra de chocolate crítico.

Flávia Nasr Arquitetura – Restaurante Aroma. Foto: Haruo Mikami

Um espaço dedicado aos bons drinques. Com projeto do Studio Freijó, o Altas Gastrobar leva a atmosfera de bar de balcão com bebidas para lá de refinadas. “Nossa proposta é um bar de coquetel, tudo muito gourmet e manual”, revela o empresário Antonio Bonifácio. A carta de drinques reproduz os sucessos do estabelecimento lançado em 2019 na Asa Norte. Clássicos, como Negroni e Dry Martini, estão confirmados, assim como as bebidas autorais da casa, a exemplo do Rosa Parks, que leva chubby de uva artesanal e gin, e Rumbora, drinque de rum. A grande novidade é a bebida em homenagem ao Studio Freijó, responsável pelo projeto arquitetônico. Para acompanhar os drinques, o Altas Gastrobar também apresenta o cardápio com pratos para dividir e que combinam com os drinques, como steak tartare, burrata e tortinhas.

Studio Freijó – Altas Gastrobar. Foto: Edgar Cesar

Pela terceira vez, a CASACOR conta com um espaço dedicado a Bäckerei, casa de pães, tortas, salgados e confeitaria clássica e moderna. Dessa vez, o café e pizzaria tem assinatura do escritório Silvana Albuquerque. “Será um espaço muito legal, bem ventilado e com um jardim muito bonito na frente. A obra está ficando interessante”, declara Mac Marques, dono da Bäckerei. Pães, pizza, gelato artesanal e a tradicional confeitaria – que passeia por doces da Itália, França, Noruega e Alemanha – estão confirmados no menu. A grande novidade é uma chopeira, onde serão servidos vinho espumante e mimosa.

Silvana Albuquerque e Luísa Albuquerque – Café Bäckerei. Foto: Haruo Mikami

Sobre a CASACOR Brasília

A CASACOR Brasília está completando 29 anos. As arquitetas Eliane Martins e Sheila Podestá têm uma longa história com a mostra na cidade ao participarem como profissionais convidadas em 1994 com o Quarto de Casal. Posteriormente, no ano 2000, uniram-se à Abadia Teixeira e Catarina Bastos – dupla que inaugurou a mostra tanto em Brasília quanto em Goiás -, na administração da CASACOR nas duas praças.

Dois anos depois, assumiram totalmente as duas franquias da região Centro-Oeste. A empresária Moema Leão se juntou a Martins e Podestá em 2001 para contribuir com o sucesso de público da mostra ao torná-la umas das mais visitadas do país.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2020 chega à sua 34ª edição em São Paulo, com 15 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ribeirão Preto), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO

Quando: de 26 de outubro a 12 de dezembro de 2021

Special Sale: 11 e 12 de dezembro

Onde: 904 Sul

Horário de funcionamento*:

Terça a sexta, das 15h às 22h

Sábados, domingos e feriados, das 12h às 22h

*com agendamento prévio para visita. Cada visitante tem 2h30 para conferir a mostra

Valores de ingressos: R$70,00 (inteira), R$35,00 (meia para estudante, professor e pessoas com 60 anos ou mais). Desconto de 30% para clientes BRBCARD. Assinantes do Correio Braziliense têm 50% de desconto (desconto válido para compra de até 2 (dois) ingressos por CPF. É obrigatória a apresentação do cartão Clube do Assinante (impresso ou digital) na entrada.

Passaporte único: R$250,00

Compra de ingresso de meia-entrada:

– Idoso a partir de 60 anos

– Estudante apresentando o documento válido com foto ou recibo de pagamento

– PCD e seu acompanhante

– Professor da rede pública e privada, apresentando o documento válido com foto

– Comprovação de meia-entrada será exigida na portaria de acesso

Importante:

1 (um) CPF pode comprar no máximo 10 ingressos

A partir de 5 ingressos, parcelamento em 2 vezes

Venda Grupo: Compras acima de 10 ingressos ou por CNPJ, envie e-mail para

[email protected]

Gratuidade: Crianças menores de 12 anos não pagam

Onde comprar: à venda na bilheteria digital https://casacorbsb.byinti.com/#/ticket/

Classificação: livre

Ponto de encontro gastronômico: restaurante Aroma – bar de drinks Altas – café e pizzaria Bäckerei