Casa Thomas Jefferson e Fine Arts Institute apresentam musical natalino

Na sexta (15), o musical começa às 19h. No sábado (16), às 17h30

A Casa Thomas Jefferson recebe, nesta sexta (15) e sábado (16), o Yet Another Christmas Carol, um musical de autoria de Stevan Corrêa inspirado no clássico Christmas Carol (Um Conto de Natal), de Charles Dickens. Apresentado em inglês, com os artistas preparados no Fine Arts Institute, o musical tem produção, cenário, figurino e iluminação luxuosos. A apresentação é gratuita.

Na sexta (15), o musical começa às 19h. No sábado (16), às 17h30. A apresentação, que também será transmitida ao vivo pelo canal da Thomas no Youtube, marca o encerramento da temporada 2023 do projeto Sextas Musicais, que retorna em março.

Mais sobre o musical

O musical é baseado na obra de Charles Dickens, que escreveu uma história cativante, reconhecida por evocar o espírito de natal e trazê-lo à realidade. O espetáculo se desdobra em momentos de sentimentos e emoções que renovam a esperança por dias melhores, com personagens inesquecíveis e lições atemporais, enquanto o espectador é levado pelos fantasmas dos natais passados, do natal presente e daqueles natais que ainda estão por vir.

No palco, a adaptação única, entalhada por Stevan Corrêa, CEO do Fine Arts Institute, apresenta uma seleção de canções que vão dos clássicos natalinos a trechos dos aclamados musicais, como Beetlejuice, Heathers, 42nd Street e Rock of Ages. Na trilha também há canções surpreendentes de Pink Floyd e Michael Jackson, que no contexto fazem todo o sentido. Para este espetáculo, foi montado um cenário completo de dois andares em estrutura metálica, segundo a diretora do musical e diretora artística do Instituto de Belas Artes, Luciana Maia.

Luciana assegura que quem for à Thomas assistir à apresentação, que dura 100 minutos, em média, vai ver um espetáculo de natal inspirador e com uma mensagem profunda. “Uma história que acompanha uma personagem central que passa por um processo de transformação. A gente vai acompanhar os traumas que a moldaram e como ela tem essa redenção. O arco é muito profundo, muito bonito”, garante a diretora.

Serviço

Musical “Yet Another Christmas Carol”

15 e 16 de dezembro

Sexta, às 19h; sábado, às 11h

Na Casa Thomas Jefferson – SGAN 606, acesso pela via L3 Norte

Entrada franca