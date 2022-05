Casa de Cultura Telar realiza Copa Brasília de Futebol Amador, em Samambaia e Planaltina

Em parceria com a Secretaria de do Esporte e Lazer do Distrito Federal, teve início no dia 18 de maio e vai até 30 de setembro, com jogos de quinta a domingo, em Samambaia e Planaltina

Além de promover a prática esportiva, o projeto incentiva crianças, jovens, adolescentes, adultos e até a melhor idade, a se desenvolverem fisicamente, psicologicamente e socialmente, de maneira saudável, em um processo de inclusão social, por meio do esporte. Também visa trazer visibilidade aos atletas da periferia, valorizando o esporte em suas vertentes de transformação social, inclusão e cidadania, combatendo o preconceito, além de viabilizar o acesso ao lazer e à construção de carreiras. Segundo Alexandre Valotto, o Galeguinho, responsável pelo projeto, o esporte de forma amadora é um caminho natural para jovens que demonstram talento para uma determinada modalidade, e um trabalho específico com essa finalidade é muito importante, principalmente quando se leva em conta que em nossa cidade projetos desse tipo são escassos, o que resulta em pouco aproveitamento de jovens com potencial futebolístico" As Categorias participantes são: Sub 15, Sub 17 e adulta acima de 18 anos. São 80 times disputando o Campeonato, todos compostos por atletas que moram em Samambaia, Planaltina ou convidados. No total, serão realizados 420 jogos entre primeira fase, eliminatórias, quartas, semi-finais e a final. As duas equipes finalistas receberão troféus (Campeão e Vice Campeão), assim como o treinador campeão, artilheiro e melhor goleiro (menos vazado). Interessados poderão acompanhar os jogos presencialmente, nos campos da 301 , 310 e 114 da Samambaia Sul e na 608 da Samambaia Norte. A entrada é gratuita. As informações sobre datas e horários estão no site: https://www.lufas.com.br/ Serviço: Copa Brasília de Futebol Amador Data: 18 de maio a 30 de setembro Local: Samambaia e Planaltina Informações: www.lufas.com.br