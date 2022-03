Carnaval on-line: Raparigueiros e Menino de Ceilândia fazem live nesta sexta

Por meio das transmissões ao vivo desde o novo decreto do governador, os encontros dos Blocos Tradicionais vão até 13 de março

Os blocos de carnaval Raparigueiros e Menino de Ceilândia se juntam hoje para mais uma live dos Encontros dos Blocos Tradicionais e Oficinas Criativas, que fazem parte do Projeto de Apoio a Atividades Carnavalescas Permanentes da Secretaria de Cultura. A live começa às 19h, no canal do YouTube dos encontros.

Além de muito frevo, axé e alegria, os blocos promovem oficinas de arte ligadas ao setor do carnaval, que vão de aulas de frevo a maquiagem e outras atividades.

Os Encontros começaram em dezembro de 2021 e vão até 13 março. Foram presenciais até janeiro, mas depois passaram para o formato de lives com o decreto do governador Ibaneis Rocha para impedir aglomerações e o aumento de casos da variante Ômicron da Covid-19. Segundo a Liga dos Blocos Tradicionais, o Projeto de Apoio a Atividades Carnavalescas Permanentes é um alento para a cadeia produtiva do Carnaval, duramente atingida pela pandemia do Covid-19.

Os eventos fazem parte do Termo de Colaboração nº 06/2021, processo nº 00150-00005743/2021-86, no valor global de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

SERVIÇO

Projeto Apoio a Atividades Carnavalescas Permanentes

Encontros dos Blocos Tradicionais e Oficinas Criativas

Quando: 4 de março (sexta), a partir das 19h

Atrações: Menino de Ceilândia e Bloco dos Raparigueiros

Onde: No canal de YouTube dos Encontros dos Blocos Tradicionais