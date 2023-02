Carnaval do Brasília Shopping leva alegria à toda família com Eduardo e Mônica, Dhi Ribeiro e DJ Maraskin

A folia tem entrada gratuita e acontece no dia 11 de fevereiro

Brasília conquistou o posto de um dos maiores carnavais do país. A data, uma das mais aguardadas pelos brasileiros, é sinônimo de alegria e diversão. Sempre presente nos melhores momentos dos brasilienses, o Brasília Shopping também cai na folia e traz atrações que são patrimônio cultural da cidade: bloco Eduardo e Mônica, Dhi Ribeiro e DJ Maraskin. O Carnaval do Brasília é gratuito e ocorre no dia 11 de fevereiro, das 11h às 17h.

Sem deixar o agito de lado, o Carnaval do Brasília é para toda a família e promete animar os foliões de todas as idades. Daniel Zukko, apresentador da Rádio Nova Brasil FM, parceira do shopping, e do canal Minha Brasília no YouTube, conduz a programação que conta com figuras que são parte da cidade. Além de workshops de customização de acessórios para adultos e crianças ao longo do dia.

Atuante na cena brasiliense, DJ Maraskin, abre a programação, às 11h, com um set que mistura Black Music, Brasilidades, Hip Hop, Reggae e outros gêneros. O bloco Eduardo e Mônica, conhecido por tocas Legião Urbana e Natiruts em ritmo carnavalesco, entra às 13h30. A última atração, às 15h30, é a cantora Dhi Ribeiro, que traz o samba e ritmos afro brasileiros em seu repertório.

Das 11h às 17h, o público pode aproveitar oficinas carnavalescas: máscaras artísticas, colares e pulseiras e personalização de abadás infantis. A inscrição deve ser feita com os monitores no local e está sujeita à lotação. Também faz parte das atividades a personalização de canecas de chopp, enquanto durar o estoque. Como uma maquiagem colorida e alegre não pode faltar no Carnaval, a marca Quem Disse Berenice deixará os clientes prontos para a folia gratuitamente, das 11h às 15h30. Consulte o regulamento no site www.brasiliashopping.com.br .

“Pensamos em uma programação para ser curtida por toda a família, com comodidade e segurança, e que também refletisse a identidade brasiliense”, conta a gerente de marketing do shopping Renata Monnerat.

SERVIÇO: Carnaval do Brasília

Data: 11 de fevereiro

Horário: das 11h às 17h

Valor: gratuito

Local: entrada W3 Norte

Atrações:

11h às 13h: Dj Maraskin

13h30 às 15h: bloco Eduardo e Mônica

15h30 às 17h: Dhi Ribeiro

Oficinas:

Máscaras artísticas

Personalização de abadás infantis

Oficina de colares e pulseiras

Personalização de caneca de chopp (enquanto durar o estoque)