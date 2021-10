Com Harmonia do Samba, Banda Eva e Timbalada, Cafe de La Musique anuncia atrações do Carnaval

Folia beira lago promete animar os brasilienses durante cinco dias de festa, em line up com 11 artistas nacionais. Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 120

Vai ter muito axé, piseiro, pagode e funk! Essa é a proposta do Cafe de La Musique Brasília para seu primeiro Carnaval. A festança ganhou o nome de Cafe Folia e vai reunir 11 grandes artistas para celebrar uma das principais datas do calendário brasileiros.

O line up reúne Harmonia do Samba, Timbalada, Banda Eva, Jammil, Parangolé, João Gomes, Tarcisio do Acordeon, Vitor Fernandes, Di Propósito, DJ Guuga e Kamisa 10.

“Já faz alguns anos que o carnaval de Brasília tem sido considerado por muitos produtores e artistas nacionais como um dos principais do Brasil, devido ao forte investimento privado em sua organização, infraestrutura e qualidade de serviço para o público. Para nós do Cafe de La Musique é um grande privilégio poder trazer cinco artistas dos considerados top 10 do carnaval da Bahia, então isso mostra bastante a nossa força e a importância que os grupos estão dando para fechar agenda para se apresentarem aqui na capital”, explica Ana Carla, sócia da marca em Brasília.

Os agitos começam no dia 25 de fevereiro e se estendem até 1 de março, com possibilidade de um pós-carnaval ainda a ser anunciado pela marca, com ingressos à venda a partir de R$ 120 (primeiro lote), podendo ser adquiridos pelo site ou aplicativo das plataformas Top7 Entretenimento e Sympla.

Confira as datas

Jammil e DJ Guuga | 25 de fevereiro

Vitor Fernandes e Di Propósito | 26 de fevereiro

Banda Eva e Timbalada | 27 de fevereiro

João Gomes e Parangolé | 28 de fevereiro

Harmonia do Samba, Tarcísio do Acordeon e Kamisa 10 | 1 de março

Serviço

Cafe de La Musique Brasília – Carnaval

Onde: Cafe de La Musique Brasília (SCES, Tr. 2, ao lado do Pier 21)

Quando: 25 de fevereiro a 1 de março

Ingressos: a partir de R$ 120 (primeiro lote), podendo ser adquiridos pelo site ou aplicativo das plataformas Top7 Entretenimento e Sympla.

Para mais informações: @cafebrazilianparadise