O restaurante e bar Café Banana, que fica no complexo Lakeside no setor de hotéis e turismo norte, vai realizar um carnaval com estrelas do sertanejo na próxima sexta, sábado e domingo.

Seguindo todos os protocolos de segurança e higiene, o evento será limitado para 150 pessoas.

Na sexta, 12, se apresenta a dupla goiana Os Parazim.

No sábado, 13, a dupla PH e Michel do hit “Disk recaída.

No domingo, 14, o cantor Israel Novaes encerra a programação.

Serviço

Carnaval Sertanejo Café Babana

Quando: 12,13 e 14 de Fevereiro

Horário: à partir de 15h

Local: Restaurante Café Banana

Complexo Lake side, Setor de Hotéis e Turismo Norte, Trecho 1, Lote 2,

Quanto:

Passaporte 3 dias: R$ 150

Ingresso por dia: R$ 70

Vendas on-line no www.furandoafila.com.br

Valores equivalentes à meia entrada