Carlinhos Brown faz show gratuito na Capital Federal

O cantor e multi-instrumentista apresenta SIM.ZÁS, novo lançamento onde revisita alguns dos seus sucessos carnavalescos

Como salienta o convidado, “as grandes canções feitas para o Carnaval, são também para o depois, uma vez que, em nossa cultura, o Carnaval gira em nosso pensamento, mesmo em cinzas”. Em SIM.ZÁS, Brown traz releituras de parcerias com grandes nomes da MPB: “Tema de Amor”, com Marisa Monte; “Ponto de Atravessar”, composta com Michael Sullivan; “Rua É”, em parceria com Pierre Onassis; “Paixão de Rua”, com Junior Meirelles; “Deus é Percussão”, autoral; e “Amantes Cinzas”, com Arnaldo Antunes.

O compilado, lançado em 18 de fevereiro, abre o ano de comemorações das seis décadas de vida do compositor. Efeméride que coincide com os 60 anos de atuação do Sindicato dos Bancários e Bancárias de Brasília, entidade que promove o evento.

Ao silenciar algumas percussões das canções, Carlinhos busca, neste lançamento, a simplicidade e o poder da melodia e da rítmica para dizer que a poesia carnavalesca se dá no entrelaçar das notas instrumentais, em especial, da percussão, e da letra.

“E tudo é mágico. A poesia brota das rítmicas ancestrais percussivas, aliadas às mensagens que se comuniquem com aquele momento”, e projeta nessas releituras que “mesmo com todas as dificuldades, alguma coisa em nossa alma se fará festa”, completa o primeiro músico brasileiro Embaixador Ibero-Americano para a Cultura.

O evento acontece dia 29 de abril, no Setor Bancário Sul, com entrada franca e a partir das 20h, e é mais uma edição do tradicional Sexta Básica. Realizado pelo Sindicato há anos, o projeto tem por objetivo levar arte, cultura e entretenimento ao centro da Capital Federal, em local de fácil acesso para toda população do DF e no Setor representativo para os profissionais bancários e bancárias de Brasília.

A noite conta com a abertura da brasiliense Maskavo. Banda que com seus elementos marcantes, riffs de guitarra certeiros, batidas pulsantes e arranjos bem colocados, soma ao evento bom humor e alto astral. No repertório do show, o grupo apresenta os lançamentos recentes “Maria Ou Joana”, “O Mar Pro Sonhador” e “Lá no Céu”, além de músicas já conhecidas dos fãs.

Ao longo das seis décadas de existência, o Sindicato tem atuado para além da defesa e ampliação dos direitos dos bancários e bancárias de Brasília, ao participar ativamente na vida social e cultural do DF.

Seja em seu Teatro, que passa por uma grande reforma, em espaços públicos ou nas redes sociais, a instituição potencializa a cultura local e se posiciona em prol de uma sociedade mais justa, equânime e democrática. Entre essas iniciativas, está no Sexta Básica, por onde já passaram nomes como Celso Blues Boy, Filhos de Dona Maria, Ângela Ro Ro, Paulinho Pedra Azul, dentre outros.

Serviço:

Carlinhos Brown e Maskavo

Projeto Sexta Básica

Local: Setor Bancário Sul

Dia e horário: sexta-feira, 29 de abril, a partir das 20h

Ingressos: entrada franca

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 14 anos

Informações: bancariosdf.com.br