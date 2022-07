Capital Moto Week recebe edição especial do Brasília Tattoo Festival

Dois festivais consagrados pelo público se uniram para levar estúdios referências ao maior evento de motociclismo da América Latina

Por esse crossover todo mundo esperava. O Capital Moto Week e o Brasília Tattoo Festival estarão juntos no Parque de Exposições da Granja do Torto, de 21 a 30 de julho. O maior festival de motociclismo da América Latina abriu as portas para o tradicional encontro de tatuadores do Centro-Oeste. O resultado dessa dobradinha vai levar estúdios consagrados para proporcionar experiências que ficarão marcadas na pele durante a 17a do CMW.

“O mote do Capital Moto Week deste ano é falar sobre humanização e destacar experiências e histórias. Nosso lema dialoga totalmente com o Brasília Tattoo Festival, pois queremos que as pessoas guardem experiências incríveis dos dez dias de programação destinados ao amor pelo motociclismo, pelo rock e, sobretudo, pela liberdade que esse estilo de vida proporciona”, destaca Pedro Affonso Franco, organizador do CMW.

O Brasília Tattoo Festival segue todas as normas de higiene e segurança, desde o cuidado com os procedimentos realizados pelos tatuadores e body piercers, como a coleta de lixo: o infectante é recolhido por uma empresa especializada, que os elimina de forma correta. O valor fica a critério de cada profissional, mas costuma ser menor que o aplicado nos estúdios.

“O Brasília Tattoo Festival e o Capital Moto Weeks tornaram-se uma referência no entretenimento e essa parceria permitirá a ambas aumentar exposição e dar maior visibilidade aos dois festivais, potencializando as duas marcas”, avalia o organizador do BTF, Paulo Henrique, mais conhecido como “Cabeça”.

A lista completa dos profissionais de tatuagem que estarão na edição especial do BTF na 17a edição do CMW será divulgada em breve. Para conferir é só ficar ligado nos perfis do CMW (@brasiliacapitalmotoweek) e do BTF (@brasiliatattoofestival) ou no https://www.capitalmotoweek.com.br/

Foto|Paulo Cavera Foto|Paulo Cavera Foto|Paulo Cavera

Bora voltar para a estrada

De 21 a 30 de julho, Brasília será cenário para o maior evento de motociclismo da América Latina e o terceiro maior do mundo: o Capital Moto Week. Mais de 800 mil pessoas de diversos países,

além de 300 mil motos, deverão passar pelo Parque de Exposições da Granja do Torto na 17a edição do festival. A cantora Dani Firme, da banda Rock Beats, e o Digão, do Raimundos, são os embaixadores do CMW 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A retomada do CMW será em grande estilo, com mais de 70 shows na programação, entre atrações conhecidas por todo público como Capital Inicial, Pitty, Raimundos, Os Paralamas do Sucesso, Biquíni Cavadão, Dead Fish, Blitz e Detonautas. O maior palco de rock do Centro-oeste e a criação de novos espaços dentro do festival estão entre as principais novidades de 2022, que contará ainda com cinema ao ar livre e uma tela de 500 polegadas dentro da arena, parque de diversão e a maior tirolesa do Distrito Federal.

As áreas de lazer foram ampliadas e as duas praças de alimentação, junto com os quiosques espalhados pelo evento, irão reunir mais de 30 opções gastronômicas tradicionais da cidade. De segunda a sexta, no horário do almoço, a entrada será liberada para todos apreciarem bons pratos na Cidade do Motociclista. “Preparamos os espaços para recebermos os motociclistas que fazem da Granja do Torto suas casas durantes os dez dias de evento. Por ser um evento que não dorme, nos preocupamos em receber todos da melhor maneira possível”, explica Juliana Jacinto, também organizadora do CMW.

Saiba mais: https://www.capitalmotoweek.com.br/news

Serviço:

Capital Moto Week 2022

De 21 a 30 de julho

No Parque de Exposições da Granja do Torto, Brasília – Distrito Federal. Ingressos para pedestres no site https://www.bilheteriadigital.com