Capital Moto Week apresenta nova coleção em lançamento da loja conceito

Espaço, localizado em área privilegiada do Iguatemi Brasília, também será ponto de venda de ingressos

O maior festival de motociclismo da América Latina está aquecendo os motores para começar no dia 21 de julho, mas os amantes das duas rodas já têm visita certa na loja conceito do Capital Moto Week, no shopping Iguatemi Brasília. Lançado na noite dessa quarta-feira (6/7), o espaço está de portas abertas e traz com exclusividade a nova coleção de roupas e acessórios, além de ser ponto de vendas dos ingressos para os dez dias de festival.

O lifestyle do motociclista, apoiado no lema Liberdade, Espírito e Tradição, inspirou a criação da nova coleção CMW, projetada e confeccionada pela MAGIC Brazil. Com modelos desde camisetas, moletons, camisas sarjas, balaclavas até souvenires como canetas, lanternas, porta garrafas, patch e copos personalizados do festival. “Pensamos em tudo com muito carinho e com a preocupação de deixar o nosso público confortável e bem aquecido para curtir todos os dias do CMW da melhor maneira. Nosso foco é proporcionar experiências inesquecíveis e deixar lembranças afetivas incríveis pós-festival”, argumenta Juliana Jacinto.

O pop-up do CMW no Iguatemi Brasília ficará aberto até o final de julho, em loja localizada no piso térreo, próxima à Tok & Stok, em área privilegiada do shopping. “Já é uma tradição para o Iguatemi Brasília participar do maior festival motociclístico da América Latina. O Capital Moto Week é uma festa que reúne pessoas de todo o Brasil e não poderíamos deixar de participar. A loja é um espaço de convivência, que também oferece cultura e artigos de qualidade. Uma oportunidade imperdível para o nosso shopping!”, destaca Ednaldo Souza Jr, gerente-geral do Iguatemi Brasília.

Foto|Divulgação

Bora voltar para a estrada

De 21 a 30 de julho, Brasília será cenário para o maior evento de motociclismo da América Latina e o terceiro maior do mundo: o Capital Moto Week. Mais de 800 mil pessoas De público circulante de diversos países, além de 300 mil motos, deverão passar pelo Parque de Exposições da Granja do Torto na 17a edição do festival. A cantora Dani Firme, da banda Rock Beats, e o Digão, do Raimundos, são os embaixadores do CMW 2022.

retomada do CMW será em grande estilo, com mais de 70 shows na programação, entre atrações conhecidas por todo público como Capital Inicial, Pitty, Raimundos, Os Paralamas do Sucesso, Biquíni Cavadão, Dead Fish, Blitz e Detonautas. O maior palco de rock do Centro-oeste e a criação de novos espaços dentro do festival estão entre as principais novidades de 2022, que contará ainda com cinema ao ar livre e uma tela de 500 polegadas dentro da arena, parque de diversão e a maior tirolesa do Distrito Federal.

De acordo com Pedro Affonso Franco, um dos organizadores do CMW, a programação musical está memorável. “Liberdade, espírito e tradição são palavras que traduzem o nosso festival, e faz tempo que queremos unir no palco bandas e estilos diferentes para realizarem apresentações únicas e que só poderão ser vistas aqui”, revela Franco. Um evento de alcance internacional com foco na diversidade e na inclusão. “Todos os shows principais com intérpretes de libras e espaços pensados para garantir mobilidade das pessoas com deficiência”, destaca.

Saiba mais: https://www.capitalmotoweek.com.br/news

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

Capital Moto Week 2022

De 21 a 30 de julho

No Parque de Exposições da Granja do Torto, Brasília – Distrito Federal.

Ingressos

– Motociclistas sem garupa e pilotando não pagam;

– Motos com garupa entram grátis de segunda a sexta até as 18h e sábados e domingos até as 15h. – PCD tem acesso no festival com direito à gratuidade de 1 acompanhante;

– Pessoas com mais de 65 anos têm direito à meia-entrada;

– Para quem levar lixo eletrônico ou 1kg de alimento tem direito ao ingresso solidário ao valor atual de R$50;

Ingressos para pedestres no site https://www.bilheteriadigital.com