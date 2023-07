Capital Moto Week 2023 começa nesta quinta-feira (20)

Com apoio da Lei de Incentivo à Cultura, 20ª edição do evento vai até o dia 29/07

Brasília está prestes a viver dez dias de pura emoção sobre duas rodas. Nesta quinta-feira (20/7), começa a 20ª edição do Capital Moto Week, o maior encontro de motociclistas da América Latina. O evento promete agitar o Parque de Exposições da Granja do Torto com shows, bares temáticos, restaurantes, parque de diversões, serviços diversos e, claro, muitas motos.

A música será um dos grandes destaques desta edição, com mais de 70 bandas passando pelos palcos do festival. A essência brasiliense estará bem representada, com 49 dessas bandas (70%) sendo da própria cidade. Nando Reis, Sepultura, Angra, Detonautas, Jota Quest, Pitty, Marcelo Falcão, Pato Fu e a apresentação de Marcão Britto & Thiago Castanho com Charlie Brown Jr.

A organização do evento espera receber mais de 800 mil pessoas ao longo dos dez dias de festa, que terão programação para todos os gostos e idades.

Confira a programação completa: https://www.instagram.com/p/CtuZvUTvrgZ/?igshid=NjFhOGMzYTE3ZQ%3D%3D

Serviço

Capital Moto Week – Edição 20 anos

Local: Parque de Exposições da Granja do Torto

Período: 20 a 30 de julho de 2023

Ingressos no site oficial do evento http://www.capitalmotoweek.com.br/lineup