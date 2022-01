Capital Federal sediará Expo Brasil 2022

A edição de 2022 espera movimentar mais de R$ 100 mil nos 18 dias de evento que acontecerão no meio do ano.

Os segmentos do agronegócio, indústria, comércio, serviços e artesanato estarão presentes, entre os dias 16 de junho a 03 de julho, no parque de exposições da Granja do Torto, em Brasília, na Expo Brasil 2022. A edição na capital federal tem como objetivo aquecer o mercado de eventos, que foi um dos mais prejudicados pela pandemia da Covid-19. A expectativa é que cerca de 500 mil pessoas passem pelo local nos 18 dias de programação.

A Expo Brasil 2022 vai contar com feiras, shows, sorteios, congressos e debates políticos, com participação de vários representantes do Brasil e de outros países, além de ser transmitido, ao vivo, pelas redes sociais.

Segundo o promotor da exposição, Hilário Maciel, o encontro vai ajudar na movimentação econômica do setor de eventos. “A feira será uma oportunidade única para a realização de grandes negócios de um setor que movimenta aproximadamente US$ 3 bilhões por ano e emprega mais de 320 mil pessoas, direta e indiretamente. Espera-se que o encontro gere mais de 110.000.000 milhões em negócios nesta edição, que funcionará como ponto de encontro do setor, criando novas oportunidades e estreitando laços entre marcas, distribuidores e consumidores no eixo central do país”, explicou Maciel.

“Nesta feira terá do artesanato nacional e internacional, carros, animais, confecções, calçados, bijuterias, artigos de couro, cama, mesa, móveis, imóveis, hotelaria, beleza, perfumaria, carros novos e seminovos, são feiras e shows acontecendo juntinhos para o delírio do povo brasileiro”, completou o promotor.

Evento e Covid-19:

Para ter acesso ao local, será obrigatório o uso de máscara e a apresentação do comprovante de vacinação completa contra o coronavírus, onde o visitante vai precisar mostrar que tomou dose única ou as três doses exigidas nos decretos.

Atrações da edição de 2022

Grandes nomes da música do país já confirmaram participação na Expo Brasil 2022, entre eles estão Rio Negro e Solimões, Dudu Nobre, Molejo, além de bandas e artistas como Caviar com Rapadura, Forró dos plays, Carlos André, Canários do Reino, Pé de Ouro, 40 bandas de forró pé de serra, apresentações folclóricas e quadrilhas.

“São mais de 120 shows culturais de países, estados e municípios, feiras, lutadores de luta livre defendendo seus países, estados e municípios, campeonato de truco, circuito de rodeio de Brasília, circuito de vaquejada, humoristas e atrações internacionais do country em confirmação”, revelou o organizador.

O público também poderá conferir diversas programações no espaço do pintor cearense Raimundo Garcia; espaço Sebrae de artesanato; espaços países, estados e municípios das artes, Alameda e Vila dos Grandes Mestres com 80 artistas brasileiros; salão de arte popular Edson Garcia, salão de arte popular religiosa de Brasília; galeria de reciclados e espaços infantis sob comando da turma da Luma Mesquita e sua banda infantil Doce Alegria.

Durante a Expo Brasil 2022 vai acontecer vários eventos interno nos quais fazem parte:

– Brasília Country Fest Show

– Feira Country

– Circuito de Rodeio

– Feira dos Municípios

– Feira Mix

– Fiart

– Feira Internacional do Artesanato

– Farra Forró Junino do Brasil

– Circuito de Vaquejada

– Brasília Fest Car

– Congresso Nacional de prefeitos, vice prefeitos, assessores e secretários de saúde, turismo e cultura dos estados e municípios

Vendas de stands e áreas:

Inscrições para compra de stands a partir do dia 15/01/2022;

Resultado da aprovação da inscrição, no site e via e-mail após

conferir as informações e confirmação do número de stand em

48h;

Em caso de participação em pranchão será área livre sem

confirmação de número de stand, funciona por ordem de chegada

de inscrição;

Condições de pagamento:

01. Espécie via PIX nominal à:

GABRIEL MAGALHÃES MACIEL DE SOUSA

AGÊNCIA: 0001

CONTA: 13885239-6

BANCO: 0260 – NU PAGAMENTO S.A – INSTITUIÇÃO DE

PAGAMENTO

02. CARTÃO DE CRÉDITO.

Assim que fizer o pagamento, transferência, cartão ou espécie, precisará enviar o comprovante para o contato: (85) 98564- 3343, com identificação de nome, stand e ou área que comprou para que os organizadores possam dar baixa de imediato no controle financeiro.

O que enviar e para onde:

E-mail: [email protected]

Com cópia para: [email protected]

Enviar: Nome (ou razão social) empresa ou pessoa Física;

Endereço completo, RG, CPF e Contatos;

Falar tamanho de espaço, área necessária para expor e descrição do

produto.

Taiane (Gerente executiva de vendas) – (61) 99942 – 6046

Email: [email protected]

Detalhes sobre a Expo Brasil 2022

Apresenta: Artesanato Internacional Mãos do Mundo

Local: Granja do Torto- DF

Data: 16 de junho à 03 de julho de 2022

Horários: Segunda a Quarta: 8h30 às 00h; Quinta a domingo 8h30 às 2h

Site: www.expobrasil2022.com.br

E-mail: [email protected]

Ingressos: No site e pontos de vendas

www.ticketfacil.com.br

Informações gerais: (85) 98564 – 3343