Cantora francesa e pianista canadense se apresentam no CTJ Hall

A entrada é franca e não é preciso nem retirar os ingressos antecipadamente. O concerto também será transmitido ao vivo

Uma pianista, uma soprano e um repertório “transamericano” capaz de surpreender e agradar aos ouvidos mais exigentes do mundo. É o Mélodies Trans-Amériques (ou Melodias Transamericanas, em tradução livre), que será levado ao palco do CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson nesta sexta-feira (27), a partir das 20h. A entrada é franca e não é preciso nem retirar os ingressos antecipadamente. O concerto também será transmitido ao vivo, pelo canal da Thomas no YouTube.

Neste concerto especial, a soprano Élisabeth Nivet e a pianista Louise-Andrée Baril trazem do Canadá para Brasília um espetáculo musical que engloba desde as canções populares que chegaram à Nova França até as criações contemporâneas de um brasileiro em Paris, passando pela poesia francófona do Haiti arranjadas em formato musical por um jovem compositor canadense-haitiano. É a arte lírica por meio do estilo específico da “melodia francesa, voz e piano sobre os poemas”, em português e francês.

“A ideia deste projeto nasceu em seguida ao recital “Soleil Rouge”, em 2022, no Festival de Verão de Verdun, na França, quando montamos um programa completo de compositores espanhóis do século 20. Então, do sucesso e do prazer em elaborar e realizar nasceu o desejo de aprofundar essa abordagem para o recital em Brasília, pois isso nos permite encarnar o universo de diferentes compositores por meio das técnicas específicas”, diz Élisabeth Nivet.

O espetáculo está sendo trazido a Brasília pela Casa Thomas Jefferson, dentro do projeto Sextas Musicais, uma iniciativa que a cada semana oferece ao público, de forma gratuita e presencial, shows do melhor da música brasileira e internacional. As apresentações no projeto já tornaram-se referências de qualidade entre o público, os artistas e a crítica especializada. A Casa Thomas Jefferson conta com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos na realização dos eventos culturais.

Serviço:

“Mélodies Trans-Amériques”

Sexta, 27 de outubro

A partir das 20 horas

No CTJ Hall, na 706/906 Sul

Entrada franca, sem necessidade de retirada antecipada de ingressos