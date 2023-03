Cantor paulistano Viller Santos se apresenta em Brasília na sexta (24)

Atuando também como compositor, Viller apresenta canções de destaque como “Fotos não mentem” e “Razão das minhas pingas”

Pela primeira vez, o cantor paulistano Viller Santos, uma das apostas do mercado sertanejo, se apresentará em Brasília, na Fazenda Churrascada Brasília. O evento está marcado para sexta-feira (24), a partir das 20h. Será cobrado um valor de R$ 20 de couvert.

Atuando também como compositor, Viller apresenta canções de destaque como “Fotos não mentem” e “Razão das minhas pingas”. Além disso, o cantor já dividiu o palco com outros cantores de renome, como as duplas Jorge & Mateus, Edson & Hudson e João Neto & Frederico.

Para o show desta sexta-feira, Viller promete trazer, além de canções autorais, músicas que são conhecidas pelo público e hits do universo sertanejo. Nascido no interior de São Paulo, em uma família de músicos, o artista descobriu o gosto pela música ainda criança. No Ensino Fundamental, Viller fez a primeira apresentação aos 8 anos e, aos 12, ganhou o primeiro violão. Além do talento vocal, o cantor chama a atenção pelas composições que falam de amor e sentimentos de uma maneira peculiar e profunda.

Serviço

Viller Santos na Fazenda Churrascada Brasília

Onde: Clube de Golfe de Brasília – St. de Clubes Esportivos Sul, trecho 2

Quando: sexta-feira, 24 de março de 2023

Horário: a partir das 20h

Couvert: R$ 20

Mais informações: @fazendachurrascadabsb

Reservas: (61) 9271-2652